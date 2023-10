Desafortunados, estos son los 3 signos zodiacales más afectados por el eclipse lunar

Algunos signos del zodiaco se han visto afectados por la luna llena que estuvo el pasado 28 de octubre. Este evento no solo hizo que brillara para el cielo estrellado, sino que protagonizó un eclipse parcial, que oscureció los panoramas para algunos signos como, por ejemplo, los de Aries, Cáncer y Virgo.

En la astrología, los eclipses lunares son eventos de gran relevancia, ya que marcan momentos de transformación y cambio. Se cree que estos eventos pueden influir en las emociones, revelar verdades ocultas y desencadenar procesos de liberación y cierre en la vida de las personas. En la interpretación astrológica, la posición de la Luna y otros planetas en el momento del eclipse es fundamental para comprender su impacto en el horóscopo individual.

Eclipse. Fuente: Especial Heraldo.

3 signos del zodiaco afectados por el eclipse de lunar

1. Aries (Del 21 de marzo al 19 de abril)

Para este signo del zodiaco habrá malos entendidos con unas personas muy cercanas, quienes se sentirán ofendidas por algo que dirás. Sin embargo, callarán y esto es lo que empeorará el asunto. El ambiente se tornará hostil y la convivencia bastante delicada porque todo lo que se haga y deje de hacer será motivo de pelea. Si quieres acabar con esto, vas a tener que hacerlo tú. Buscar un espacio para el diálogo para saber qué es lo que realmente molesta y pedir disculpas de ser necesario. Esta será la salida.

2. Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Has trabajado arduamente estos últimos meses, pero tendrás la mala noticia, por el eclipse lunar, de que no podrán hacerte efectivo el pago por inconvenientes de fuerza mayor, lo que te sumergirá en una deuda cuantiosa y afectará tu salud, ya que experimentarás cosas con tu cuerpo que jamás has vivido. Incrementando aún más los gastos, pues tendrás que chequearte para verificar que todo está bien, que solo se trata de un gran estrés que te está colapsando.

Mala suerte. Fuente: Especial Heraldo.

3. Virgo (Del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Este importante que este signo del zodiaco cuide bien sus equipos, porque es posible que alguien más tenga acceso a estos y quiera monitorear todo lo que haces, dejándote vulnerable. Verifícalos, hazle limpieza de software, instalara protección y sobre todo no compartas contraseñas con otras personas. Hay mucho en juego y puedes verte muy afectada si lo que tienes en tus dispositivos se revela. Es importante, también, que respalde la información para evitar que sea robada o se te pierda.

