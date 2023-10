“Firulais es un gran perro”: hombre desahuciado ruega que adopten a su perrito: VIDEO

En redes sociales las historias protagonizadas por mascotas ganan cada más popularidad, pues en ellas los animales dan muestra de su gran lealtad y cariño. Como la de Firulais que logró conmover a los internautas luego de que se hiciera viral el desesperado llamado de su dueño por conseguirle un hogar, pues el hombre está desahuciado y desea que su perrito encuentre una familia amorosa antes de que se digan adiós.

La historia fue compartida por la usuaria “Norma Echa” en TikTok y en cuestión de horas obtuvo más de 400 mil reproducciones y cientos de comentarios en los que internautas que no dudaron en solidarizarse con él. En el primer video publicado se observa al perrito colocar sus patas delanteras en la cama de su dueño, mientras desesperado lo rodea en varias ocasiones.

Médicos han permitido que el perrito permanezca junto a su dueño en el hospital. Foto: Captura de pantalla TikTok @normaecha

“Que se lo lleve alguien que de verdad lo estime, nada más eso (…) Que alguien venga, que lo quiera, que le dé su comidita”, dice el hombre al ser cuestionado por la enfermera sobre lo que desea que suceda con su perro. “ No te preocupes, Dios existe sabes, no te preocupes que vamos a ver cómo se hace eso”, dice la mujer que compartió un segundo video en el que el can intenta subirse a la camilla en la que trasladan a su dueño, pero éste lo baja para evitar que lo lastime aunque esto no evita que el perro se aferre con sus patas delanteras.

Piden ayuda para adoptar a Firulais

El perrito y su dueño se encuentran en Perú en el Hospital Carrión, donde médicos han permitido que Firulais permanezca junto a su dueño en todo momento recostado sobre un cartón, hasta el momento ellos se han encargado de alimentarlo pero esperan encontrar cuanto antes un hogar ya que su dueño vive sus últimos momentos.

Dueño desahuciado pide ayuda para encontrar un hogar a su perrito. Foto:

Aunque han recibido solicitudes de personas dispuestas a adoptar al perrito, incluso, de otros países como Estados Unidos, la mujer que compartió el video en su cuenta de TikTok ha señalado que debe asegurarse de que será una familia dispuesta a amarlo tal y como lo desea su dueño.

“Gracias al hospital por permitir al perrito este con su dueño”, “Me duele el corazón cada vez que veo este tipo de videos”, “Una persona de buen corazón que lo adopte, el perrito va a extrañar mucho a su dueño”, “Que lindo perrito, tan fiel, alguien que lo adopte cuando su papá ya no este”, “El más fiel compañero”, “Ojalá encuentre una familia, lo siento mucho señor” y “Los seres más fieles del mundo”, fueron algunos de los mensajes en TikTok.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | "No salía ni con un sandwich": Un perrito quedó atrapado en una coladera y su amigo lo esperó hasta el final

Joven con epilepsia gana un concurso de belleza y su perrito de asistencia médica también es coronado: VIDEO