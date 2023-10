Joven con epilepsia gana un concurso de belleza y su perrito de asistencia médica también es coronado: VIDEO

Los perros son los más fieles compañeros de los seres humanos, la relación entre estos animales y las personas es tan profunda que muchas veces estas mascotas son utilizadas para ayudar con problemas médicos o psicológicos. En este contexto, se volvió viral la historia de Alison Appleby, una joven de 17 años de edad, quien fue coronada en un concurso de belleza de Dallas, Estados Unidos, en compañía de su lomito, un golden retriever que la ayuda a controlar sus episodios de epilepsia.

El caso se volvió viral en redes sociales como TikTok, donde decenas de internautas celebraron el triunfo de la Appleby. De acuerdo con palabras de la joven, quien fue entrevista por medios locales tras su coronación, ella no tenía esperanzas de ganar la competencia, ya que padece epilepsia y los certámenes no suelen ser inclusivos con mujeres que padecen alguna enfermedad física o mental. No obstante, confesó que cautivó al jurado con un discurso que dio durante su entrevista.

El perrito acompañó a la joven en todos sus desfiles. Foto: @ali_appleby_

Brady está entrenado para ayudar a Alison con sus convulsiones

"Una de las cosas que dije que cautivó al jurado que los hizo dejar de escribir y mirarme fue que yo le digo a las personas no porque tenga una condición crónica significa que estoy crónicamente enferma", reveló Appleby para la prensa local. Además contó que conoció a su fiel amigo "Brady", un perrito golden retriever, cuando fue diagnosticada con epilepsia; de acuerdo con el testimonio de la joven, el lomito la ayuda alertando de las convulsiones que se avecinan y está entrenado para buscar sus medicamentos.

En redes sociales se viralizó el momento exacto en el que Appleby fue anunciada como la ganadora del concurso de belleza. En las imágenes se ve a la joven recibiendo su corona y las flores, mientras "Brady" espera a su dueña sentado en el piso. Sin embargo, ocurrió un hecho insólito y es que los organizadores del concurso también coronaron al perrito de apoyo emocional, a quien le pudieron una corona por haber ayudado a su dueña durante sus participaciones, ya que la joven siempre se presentó en compañía de su can.

La joven y su mascota cautivaron al jurado. Foto: @ali_appleby_

Alison presume cómo es vivir con un perrito de apoyo emocional

Luego de que ganó el certamen de belleza, Alison comenzó a utilizar sus redes sociales para compartir cómo es un día en su vida y en la de Brady. En los videos que ella misma ha difundido ha explicado que el perrito llegó a su vida cuando aún era un cachorro y desde entonces se han vuelto inseparables. Según la joven, el animal está entrenado y sabe cómo actuar en caso de que ella presente convulsiones. No obstante, decenas de internautas criticaron a la mujer y acusaron que los perros golden retriever no son una raza que pueda utilizarse como asistencia médica.

"¿Cómo es que ya tenían una corona para el perro si no sabían que iba a ganar ella?"; "Esto es lo más bonito que he visto en mucho tiempo"; "Te quiero perrito que gana concurso de belleza"; "Los animales son nuestros más leales compañeros"; "Que bella historia la de esta mujer, ojalá que cuide mucho a su perrito"; y "esa raza no debe utilizarse, los perros entrenados para ayudar a personas con algún trastorno o discapacidad deben detectar ataques de epilepsia o bajadas de azúcar", son algunos de los comentarios que recibió el clip en redes.

SIGUE LEYENDO

Perrito destruye más de 30 mil pesos en billetes y su dueña lo expone en redes sociales: VIDEO

VIDEO: hombre intenta patear a un perrito callejero y termina por romper su "caguama"