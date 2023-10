Maras asesinaron a perro que viajó por 12 países con un migrante en busca del sueño americano

Miles de personas dejan sus hogares para buscar una vida mejor en Estados Unidos, uno de ellos es Amílcar Jaimes Sánchez, quien nació en Colombia, pero por distintas causas abandonó su vida para buscar una mejor, en su camino encontró un cachorro, desde hace dos años juntaron sus caminos, pero cerca de la frontera estadounidense con México, unos pandilleros asesinaron a “Niño”.

La historia del migrante colombiano fue presentada por Fuerza Informativa Azteca el pasado mes de julio, tres meses después el medio volvió a dar noticia del dúo que recorrió 12 países, pero esta vez para informar sobre la muerte del can, el cual fue asesinado por presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, una pandilla generadora de violencia.

Su historia ganó coraznes. Foto: captura de pantalla FIA.

¿Cómo fue la muerte de “Niño”, el perrito migrante?

Amilcar narró entre lágrimas al medio que cuando estaba en Monterrey, Nuevo León, un grupo de indocumentados intentó asaltarlo, todos, junto a “Niño” viajaban a bordo de un tren buscando cumplir el sueño americano, pero los sujetos, presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, quisieron asaltar al migrante colombiano, pero él logró escapar.

Por la frustración de no lograr cometer el atraco y en represalia por haber huido de ellos, los maras agarraron al perro y lo arrojaron a las llantas de un tráiler, el cual lo atropelló y mató, esto en la avenida Luis Mora de Monterrey. Así terminó el viaje de “Niño”, que empezó cuando era apenas un cachorro.

No pudo contener las lágrimas al perder a su amigo. Foto: captura de pantalla FIA.

Pero Amílcar no dejó a su fiel amigo tirado, recogió su cuerpo y continuó el viaje con él a cuestas, “Aquí lo tengo, muerto, nadie puede hacer nada porque la gente no respeta, no respeta eso que le maten a uno su cachorrito. Me mataron a mi cachorrito yo que lo traía de tan lejos, esos hijos de p#$%&... Mi niño”.

Migrante colombiano viajó por 12 países con su perro

Siete mil kilómetros arriba de un tren recorrieron Amílcar y “Niño”, en busca del sueño americano cruzaron 12 países: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, Honduras, Guatemala y México, donde se instaló en el estado de Nuevo León.

El camino de los amigos se separó. Foto: captura de pantalla FIA.

Era común ver al migrante con el perro sobre sus hombros o caminando a su lado, juntos en todo momento, el dúo se hizo conocido en Monterrey y su historia ilustraba para los habitantes la fidelidad de los canes.

