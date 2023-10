VIDEO: hombre intenta patear a un perrito callejero y termina por romper su "caguama"

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que un hombre tira, por error, su cerveza al piso, mientras trataba de golpear a unos perritos. Los hechos presuntamente ocurrieron el pasado 2 de octubre en Baja California Sur y quedaron documentados gracias a cámaras de seguridad de la zona. Posteriormente, el material gráfico se difundió en X -antes Twitter- donde decenas de internautas tomaron con humor lo sucedido y celebraron que el sujeto no pudiera concretar su agresión contra los lomitos.

En las imágenes se puede ver a dos perritos callejeros paseando por una banqueta, sin hacerle daño a nadie. Sin embargo, se observa que un hombre se percató de su presencia y de forma intención tomó una piedra con la intención de lanzarla contra los animales. Rápidamente, el hombre camina en dirección a los canes y levanta su mano, preparándose para arrojar el objeto, pero todo terminó en tragedia, cuando soltó por accidente la cerveza que llevaba en la mano.

La bebida alcohólica terminó en el suelo. Foto: @noticieristas.

Internautas reaccionan con humor

El sujeto se quedó sin su bebida alcohólica cuando por intentar golpear a los canes soltó su cerveza y se rompió en el piso. Los lomitos salieron ilesos, puesto que ya se habían alejado lo suficiente. Por su parte, el sujeto, quien viste un short color rojo y sandalias negras, se quedó inmóvil viendo cómo su bebida se regaba por el suelo. El clip fue compartido en redes sociales donde decenas de internautas reaccionaron con humor y consideraron como "karma" lo que le sucedió al sujeto.

"El mejor karma para un borracho"; "Si andaba borracho, es por eso que no atina"; "Confirmado: los hombres no pueden hacer más de dos cosas a la vez"; "Fue karma por querer apedrear a los lomitos"; "Con los perritos y las caguamas no"; y "adoro los finales felices", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip en redes sociales, donde decenas de internautas lo difundieron con humor y lo convirtieron en divertidos memes.

El hombre intentó agredir a dos perritos que paseaban por la calle. Foto: @noticieristas.

¿Cuál es la multa por agredir a perros callejeros?

Las cifras de maltrato animal son alarmantes en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) este tipo de violencia se posiciona en el tercer lugar de Latinoamérica y la sufren siete de cada 10 animales domésticos. En México, de forma general, el maltrato animal establece de 10 a 100 días de salario mínimo como multa, es decir, 17 mil 287 pesos, así como entre 60 a 180 jornadas de trabajo comunitario. No obstante, cada estado lo regula de diferente manera y de acuerdo a sus leyes aprobadas.

En el caso de Baja California Sur, donde ocurrieron los hechos documentados en video, el Código Penal establece que en caso de que no se pongan en peligro la vida del animal, al acusado se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien días (8 mil 643 a 17 mil 287 pesos).

