Quién fue Elena Huelva, la influencer que murió tras perder lucha contra el sarcoma de Ewing

Este martes 3 de enero la familia de Elena Huelva informó a través de las redes sociales que la joven falleció tras perder la lucha contra el cáncer, un sarcoma de Ewing que le fue diagnosticado a los 16 años y desde entonces se había dedicado a visibilizar la enfermedad con su propia historia de vida logrando inspirar a otras personas.

“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, es el emotivo mensaje con el que la familia de la influencer compartió la triste noticia a través de sus historias en Instagram. Los mensajes no se hicieron esperar y algunos famosos se sumaron a las muestras de afecto de sus seguidores, quienes dijeron recordarla como una mujer “luchadora” y “amorosa”.

Muere la influencer Elena Huelva tras perder la lucha contra el cáncer. Foto: IG @elenahuelva02

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho”, fue el último mensaje de Elena Huelva en su cuenta de Instagram este lunes junto a una foto en la que su familia unen sus manos a la de ella.

En días pasados compartió un video en el que explica que su salud se había deteriorado en los últimos días y le habían encontrado la enfermedad en la tráquea: “Es muy peligroso porque como sabéis es por donde respiramos (…) Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado”.

La joven fue diagnosticada con cáncer a los 16 años. Foto: IG @elenahuelva02

¿Quién fue Elena Huelva?

Originaria de Sevilla, España, la joven fue diagnosticada con sarcoma de Ewing a los 16 años de edad que habría comenzado en la pelvis, por ello, comenzó de inmediato sus tratamientos y tomó la decisión de abrir su cuenta de Instagram para visibilidad la enfermedad a través de su propia experiencia, pero fue su simpatía y entusiasmo con lo que se ganó el corazón de los internautas.

La joven, quien falleció a los 20 años de edad, ganó popularidad de inmediato y a su corta edad público su libro “Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente” que llegó a su quinta edición. En él relataba su lucha contra el cáncer y el gran apoyo que fue su familia en todo el proceso.

La joven murió a los 20 años tras cuatro de lucha contra el cáncer. Foto: IG @elenahuelva02

Periodistas, presentadores, cantantes y artistas españoles lamentaron la muerte de la joven, quien acudió a grandes eventos como el estreno de la serie “La última”. Además, en pleno concierto Manuel Carrasco le dedicó en más de una ocasión la canción “Mujer de las mil batallas” como muestra de apoyo a las personas que luchan contra el cáncer.

¿Qué es el sarcoma de Ewing?

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el sarcoma de Ewing es un “tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a los adolescentes y adultos jóvenes”.

Este tipo de cáncer puede presentarse en cualquier momento entre la niñez y los inicios de la edad adulta, detalla MedlinePlus. “El tumor puede originarse en cualquier parte del cuerpo. Generalmente empieza en los huesos largos de los brazos y las piernas, la pelvis o el tórax, al igual que en el cráneo o en los huesos planos del tronco”.

