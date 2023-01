Elena Huelva muere a los 21 años de edad, ¿quién era la influencer que luchó contra el sarcoma de Ewing?

La mañana de este martes 3 de enero se confirmó por medio de las redes sociales de la influencer Elena Huelva que finalmente luego de una intensa lucha contra el sarcoma de Ewing falleció a los 21 años de edad, hasta el momento, no se han revelado más detalles.

La última publicación de Elena fue hecha exactamente hace 11 horas en donde aparece su mano sosteniendo las manos de sus familiares, la famosa influencer, escribió en dicha imagen que habían sido días muy difíciles, sin embargo, aseguraba que ella era fuerte.

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto.Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más,pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada .Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho.Seguimos, siempre”, escribió apenas el día de ayer Elena Huelva en sus redes sociales