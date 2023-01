VIDEO | Edy Smol se burla del Aeropuerto de Nueva Zelanda con guiño AIFA de AMLO: "Primer mundo, decían"

Vaya polémica la que desato Edy Smol este fin de semana al compartir un corto video del Aeropuerto de Nueva Zelanda en el que se observan sus instalaciones inundadas y con personas tratando de resguardarse de los enormes charcos de agua acumulados por las fuertes lluvias que han azotado en Auckland en los últimos días y que también han cobrado algunas vidas. Por supuesto, la indignación no vino por mostrar las condiciones climáticas de esta parte del mundo, sino por un claro guiño hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Para nadie es secreto que Edy Smol es uno de los más fuertes aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de un gran defensor de la Cuarta Transformación y con estas inundaciones el gurú de la moda también realizó un pequeño guiño a las fuertes críticas de las que ha sido objeto el AIFA. A través de su cuenta oficial de Twitter, el comunicador compartió la grabación de las instalaciones del Aeropuerto de Nueva Zelanda en donde incluso se observa a personas caminando con los encharcamientos hasta por arriba de los tobillos.

"Primer mundo ……decían (Aeropuerto @ Nueva Zelanda)", escribió el aliado de AMLO para acompañar su video que rápidamente despertó la indignación en redes sociales.

Edy Sol divide la opinión en redes; así les respondió a sus "haters"

Con más de 142 mil seguidores en Twitter, su mensaje rápidamente alcanzó popularidad en la red, donde algunos coincidieron con el experto en moda, mientras que otros más no dudaron en expresar su molestia contra el tuit. Tanta fue la polémica y debate que se generó en torno a la opinión del influencer que muchos usuarios terminaron "peleándose", ya sea por resaltar que se tratan de eventos contrarios, que no debería de dar alegría que en un país de primer mundo se vivan situaciones como estas o que incluso el gobierno tiene poco control.

"Me vale Nueva Zelanda. Me importa México", fue uno de los mensajes que Edy Smol no dudó en responder desde su cuenta de Twitter, pues afirma que se trata empatía por lo que se sufre en otras partes del mundo. Asimismo y fiel a su amor también respondió a algunos distractores que criticaron que él mismo se riera de la situación que se vive en Nueva Zelanda.

"Fenómenos climáticos voraces que no respetan latitudes, ojalá los golpistas blandos aprendan de ello la próxima vez que por una inclemencia fuerte del tiempo se inunde un inmueble o establecimiento, porque en fenómenos atípicos ninguna infraestructura está exenta de ello", escribió el gurú de la moda en un segundo tuit.

En su claro guiño a AMLO y al AIFA, el comunicador también salió en defensa de los gobiernos y recordó que hay situaciones incontrolables como esta: "Hasta en el primer mundo se inundan las cosas y no es culpa del gobierno, se llaman inclemencias del tiempo y son voraces, cada día más, pero ustedes los golpistas blandos no van a entender eso", dijo también a uno de los usuarios que le respondieron en la red.

