Un restaurante se roba el corazón de internet por su tierna reacción ante un gran pedido cancelado

Las redes sociales se han vuelto en un arma muy poderosa no solo para que cualquier usuario que desee dar a conocer alguna injusticia o acontecimiento trágico lo pueda hacer, sino también para los negocios, quienes en algunos momentos se pueden enfrentar a "malas prácticas" por parte de sus clientes, por ejemplo, que pidan algún servicio o producto y al final no paguen por él.

Así ocurrió recientemente en un negocio de comida japonesa, Kito Sushi, que decidió dar a conocer ante sus seguidores de Facebook, la mala experiencia que tuvo el pasado 21 de enero, con una de sus clientas de nombre Evelyn, quien hizo un "pedido grande" al establecimiento, pero no pasó por él e incluso bloqueó el teléfono de la tienda para no recibir llamadas.

"Dicho pedido usó mucha producción en cocina y con ello también se generó una pérdida económica por el pago que no llegó", escribieron en esa plataforma.

Pese a la "mala acción" de su clienta, le desearon éxito para que no repita esas prácticas con otros restaurantes, y aunque aseguraron que les causó una perdida económica, les permitió conocer a un señor llamado Fernando, quien supuestamente se acercó al establecimiento para ofrecer su ayuda en alguna actividad debido a sus problemas financieros, ya que aunque tiene trabajo, no le habían pagado y debía llevar comida a su familia.

"Sin dudarlo le ofrecimos tu pedido a él, quien nos agradeció y se ofreció a dejar su celular en el restaurante mientras conseguía el dinero para pagar por el pedido, cosa a la cual nos negamos", destacaron. Además, según la empresa, le ofrecieron un platillo exprés y una bebida.

¿Estrategia de ventas?

La publicación causó polémica entre los usuarios de Facebook, ya que hubo quienes apoyaron y reconocieron la labor altruista del negocio, incluso aseguraron que visitarían el establecimientos, mientras que otros consideraron que se trataba solo de una estrategia para viralizarse y conseguir más clientes.

"Le iba dar me enoja pero no, le di me encanta porque una mala acción al final generó un acto de amor y ayuda al prójimo que esa venta "perdida" se les multiplique en trabajo", "Pérdida significa dinero y claro que duele…los negocios se basan en ingresos y hay que trabajar más para recuperar un poco de ello…pero hoy la gran GANANCIA fue en publicidad, en PRESTIGIO para tu negocio y en responsabilidad social para ti como dueño", "Wow eso es algo que no cualquiera hace, hay personas que prefieren que se le echen a perder las cosas que regalarle a quien lo necesita", fueron algunos de los comentarios positivos que generó la noticia.

Sin embargo, también hubo quienes cuestionaron al negocio "No les creo nada, esta acción altruista ya la contaron varios negocios locales, si no llega una persona con hambre y es rescatado con el pedido cancelado, llega un héroe que les compra todo el producto del pedido cancelado, nunca revelan quién fue quien causa el supuesto daño". Cabe destacar, que la publicación tiene hasta el momento más de 17 mil reacciones positivas en la red y cientos de comentarios.

Seguir leyendo:

¡Tenía hambre! Abuelita robó un kilo de arroz; la querían encarcelar y las redes estallan

Empleado de cafetería ayuda a una joven acosada con un MENSAJE oculto en un vaso}

Conductor de autobús tarda 7 HORAS en llegar de Puebla a CDMX, porque ¡no se sabía la ruta!