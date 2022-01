Conductor de autobús tarda 7 HORAS en llegar de Puebla a CDMX, porque ¡no se sabía la ruta!

No cabe duda que el grupo de pasajeros que tomaron un autobús de Huauchinango, Puebla a CDMX no sabían la aventura que les esperaba.

El conductor de la línea de autobuses Filomeno Mata, inició su trayecto este 2 de enero a las 14:40 horas. Su destino era la terminal ubicada en el metro la Raza de la CDMX, y se supone que debían arribar a las 17:40 horas.

Sin embargo, los pasajeros no contaban con la inexperiencia del chofer, que al no saber la ruta hacia la Ciudad de México, tomó un camino equivocado, y para sorpresa de los usuarios que ya llevaban dos horas de trayecto, aún no salían del estado de Puebla.

Al darse cuenta del error, los pasajeros tuvieron que indicarle la ruta correcta al chofer, que no tuvo más remedio que seguir las indicaciones de los propios usuarios. Aunque les esperaba otro trago amargo, pues al ingresar a la Ciudad de México, se toparon con una gran carga vehicular, lo que retrasó aún más su viaje.

Afortunadamente, los pasajeros de Puebla pudieron llegar sanos y salvos a su destino, aunque sucedió siete horas después del inicio de su viaje. Arribaron a la terminal de la Raza a las 22:30 horas. Un viaje de rutina que se suponía debía ser de solo 3 horas, se prolongó hasta entrada la noche.

El suceso se dio a conocer gracias a que los mismos pasajeros compartieron su desventura a través de redes sociales. Las fotos de sus tickets comprueban la hora y lugar del que salieron. Sin duda, fue uno de los peores viajes de su vida.