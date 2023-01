VIDEO | La brutal golpiza que se llevó un pasajero de avión por no querer acomodar su asiento

En redes sociales se ha hecho viral el caso de un hombre que fue golpeado por pasajeros de un avión debido a que no quiso acomodar su asiento como le estaban indicando las autoridades de la aeronave. De acuerdo con primeros reportes, los hechos se presentaron durante un vuelo que salió de Bangkok, Tailandia, con destino a Kolkata, en la India.

Según medios locales, el pasajero que fue agredido aseguró que sufría de un grave dolor de espalda por lo que no haría nada para acomodar su asiento, pese a que estaba molestando a las personas que se encontraban detrás de él. El sujeto afirmó que podían informarle al capitán de su decisión y que aún así no cambiaría de parecer. Durante unos minutos, los pasajeros que se encontraban dentro del avión intentaron dialogar con él para convencerlo de ajustar su asiento y no retrasar el vuelo que tenía como destino llegar a Kolkata, en la India.

Personal de la aerolínea intentó convencer al sujeto de acomodar el asiento. Foto: captura de pantalla.

A pesar de los esfuerzos por persuadir el hombre, este siguió negándose a la petición del resto de pasajeros y ocasionó una intensa disputa dentro del avión. En un video que circula en redes sociales se observa cómo un grupo de hombres se acercaron al lugar y comenzaron a discutir con el sujeto que no quería mover su siento. La pelea fue escalando de nivel y rápidamente terminó en una fuerte agresión contra el pasajero que presuntamente estaba enfermo de la espalda. En el clip se aprecia cómo golpean en repetidas ocasiones al hombre, quien intenta defenderse, pero no lo consigue.

Tras la viralización del video, la aerolínea donde se suscito el ataque emitió un comunicado y condenó los hechos violentos que se presentaron abordo de una de sus aeronaves. “THAI Smile Airways siente pena por esto. Reafirmamos que el incidente ha sido atendido siguiendo los procedimientos de seguridad de vuelo de acuerdo con los estándares internacionales. Nuestras tripulaciones de vuelo ya han brindado apoyo a las personas afectadas por un incidente”.

Un grupo de hombres se lanzó a los golpes contra el sujeto. Foto: Captura de pantalla.

En redes sociales, usuarios de internet iniciaron un fuerte debate sobre las acciones realizadas por los pasajeros inconformes, algunas personas aseguraron que habrían actuado de la misma manera si su vuelo se retrasara por culpa de un hombre que se niega a acomodar correctamente su asiento; sin embargo, otros usuarios lamentaron la agresión y condenaron que ninguna de las personas presentes haya intervenido para intentar calmar los ánimos dentro el avión.

