VIDEO | Azafata y pasajero protagonizan pelea por el menú del avión: "No soy tu sirvienta"

Una azafata y un pasajero protagonizaron una fuerte discusión luego de que el hombre le reclamó por el menú que se ofrecía dentro de la aeronave. Los hechos fueron documentados por otras personas que se encontraban dentro del medio de transporte, quienes no dudaron en grabar y difundir el video donde se aprecia el intenso altercado. Aparentemente, el percance se presentó durante un vuelo que partió de Estambul con destino a la India y se originó por la actitud del sujeto, quien arremetió contra la trabajadora del avión.

Según los testigos, la discusión inició cuando el hombre se mostró inconforme por la comida y reclamó a la azafate de manera grosera, ante lo cual la mujer reaccionó de la misma manera y le dejó claro al pasajero que ella solo estaba cumpliendo con su trabajo. Durante el altercado, la aeromoza también le exigió respeto para los miembros de la tripulación, ya que había tenido una actitud descortés con las demás personas que estaban trabajando en la aeronave con destino a la India.

Pese a la insistencia de la azafata para que el hombre se calmara y fuera respetuoso, el pasajero no hizo caso y continuó gritando y hablando mal de ella y de la tripulación del avión; ante el comportamiento del hombre, la aeromoza explotó y le gritó que ella no era su sirvienta. "Soy una empleada, no su sirvienta", se escucha decir a la mujer en un video que se encuentra circulando por las redes sociales más famosas como Twitter, TikTok y Facebook.

Tras la difusión del clip, donde se aprecia toda la pelea entre el pasajero y la trabajadora, medios locales de la India contactaron a la aerolínea donde se presentó el percance, la cual fue identificada como IndiGo. Al ser cuestionados sobre la pelea, representantes de la empresa dieron a conocer que sí tenían conocimiento de lo sucedido y que la discusión se había detonado a partir de las comidas que se ofrecen durante los vuelos.

Otros miembros de la tripulación intentaron intervenir para calmar los ánimos. Foto: captura de pantalla.

Estamos investigando el incidente y nos gustaría asegurar que la comodidad de los clientes siempre ha sido nuestra máxima prioridad", comentó uno de los voceros de la aerolínea. Hasta ahora, la empresa no ha dado a conocer qué ocurrió, después de la grabación, con la azafata y el pasajero grosero. Sin embargo, el clip se hizo viral en redes sociales y ha sido visto por más de nueve millones de personas en todo el mundo.



SIGUE LEYENDO

VIDEO | Una niña confunde a un abuelito con Santa Claus y enternece las redes

Kasobu, el perrito de los memes está a punto de morir

VIDEO: se baja del tren, corre de una estación a otra y llegan al mismo tiempo