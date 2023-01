VIDEO | Una mujer denunció que no la dejaron abordar a un avión por exceso de peso

Una influencer de talla grande detalló los momentos de horror que vivió al intentar viajar en una aerolínea que le negó el acceso a su vuelo por presuntamente “ser demasiado grande”. De acuerdo con su testimonio, compartido en videos de redes sociales, los hechos ocurrieron cuando la mujer trataba de volar desde Líbano a Brasil, su país de origen.

En la grabación, compartida en su cuenta de Instagram, la influencer identificada como Juliana Nehme detalló que el terror inició cuando llegó al aeropuerto de Líbano, después de viajar por el país con su madre y uno de sus sobrinos; personal de la aerolínea que abordaría le negó el acceso al vuelo por pesar extra. Juliana comentó que esta situación no le había ocurrido en ninguno de sus viajes previos, ya que incluso cuando voló de Brasil a Líbano nadie le dijo nada sobre su peso.

“Compré un boleto de regreso a Brasil a través de Qatar Airways. Al llegar la hora del check-in, una azafata del país árabe llamó a mi madre, mientras otro miembro del personal me dijo que no podía abordar porque estoy gorda”, dijo la mujer en un video viral que publicó en su cuenta oficial de Instagram. Añadió que se sintió vulnerable y discriminada por el personal de la línea aérea: “era como si yo no fuera un ser humano para ellos. Yo era un monstruo gordo que no podía subir a bordo. Me duele ahora recordar cuánto me culpé, porque me culpé mucho, incluso le pedí perdón a mi madre varias veces”, sentenció.

Añadió que debido a esta situación a tenido que enfrentar gastos que no tenía previstos. "Estoy teniendo gastos de hotel y taxi que no necesitaba. No tengo el dinero para mantenerme aquí por más tiempo y dijeron que tengo que pagar otro boleto para cambiar el mío por uno ejecutivo, pero el personal de la aerolínea no quiere venderme otro asiento. ¡Fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy GORDA!¡Qué vergüenza que una empresa como Qatar permita este tipo de DISCRIMINACIÓN a las personas!".

La influencer acusó que sufrió discriminación por su peso. Foto: @JulianaNehme

Tras la publicación del video decenas de internautas se solidarizaron con la influencer y arremetieron contra el personal de la aerolínea, a quienes llamaron "gordofobicos". De igual manera, animaron a la mujer para que no se sintiera mal con lo ocurrido: "es absurdo, deberías iniciar un proceso legal en su contra", "Que falta de respeto para las personas que estamos pasadas de peso", "eso es discriminación" y "mi apoyo total", fueron algunos de los comentarios que recibió el polémico video.



SIGUE LEYENDO

"¿Cómo le hicieron?": la verdad detrás de la foto de una camioneta con placas de Sinaloa en París

El Temach usa podcast para decir que: Las mujeres empoderadas “no les gustan a los hombres” por libres

Facebook e Instagram permitirán imágenes de senos desnudos, pero sólo de personas trans y no binarias