"¿Cómo le hicieron?": la verdad detrás de la foto de una camioneta con placas de Sinaloa en París

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para que la ciudadanía se mantenga informadas y con momentos de entretenimiento u ocio. No es una falsedad cuando decimos que los usuarios en ocasiones comparten contenido que se vuelve viral, imágenes que le pueden dar la vuelta al mundo, que logran captar un momento chusco o simplemente actos que permanecen en la historia.

Sin embargo, esos mismos contenidos pueden engañar a las audiencias, pues algunos creadores los hacen pasar como legítimos cuando realmente no lo son. Uno de los casos que están reventando las plataformas digitales está involucrando los nombres de un estado emblemático de la República Mexicana: Sinaloa, una entidad que se ha visto envuelta en casos de violencia, detenciones y narco-cultura.

Y es que el pasado 12 de enero un usuario identificado como "Lord Bad Guy" hizo una publicación que provocó una serie de cuestionamientos sobre los mecanismos internacionales y las formas de traslado. Incluso, se llegó a mencionar que gente del crimen organizado estaba detrás.

En la fotografía que difundió la persona se aprecia una camioneta pick-up color negra con placas del estado de Sinaloa en calles del Viejo Continente, específicamente, en Paris, Francia. "Ando en Paris y me encontré esta camioneta, ¿como le hicieron?", escribió la persona.

La publicación superó los 20 mil me gusta y ha sido compartido por más de mil 600 ocasiones, además de una serie de comentarios que han puesto patas arriba a la plataforma. "Tierra sagrada, claro que si", "son placas de Sinaloa, no preguntes", "viviendo el sueño de tener una troka en Paris" o "es algo que no puedo creer", son algunos de los comentarios que se han desatado.

Luego de un proceso de verificación, se logró revelar que la fotografía es falsa, fue editada por el mismo usuario para generar polémica y una serie de comentarios. "Lord Bad Guy" en una de las respuestas a los comentarios reveló que él mismo hizo la edición con un programa.

"Te seré honesto Alberto, hice la foto para un grupo de amigos en WhatsApp y uno de ellos me dijo que la subiera a twitter y pues aquí andamos leyendo criticas de gente amargada y causándole risa a mucha más gente. Twitter es un lugar magnifico", sentenció.

Otro de los usuarios que le contestó compartió la misma fotografía pero con placas de Nueva York, que también se presumen es falsa. En fin, los usuarios exhibieron al famoso personaje y todo terminó como una acción que estuvo planeada para saber su alcance.

