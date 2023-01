VIDEO | Mintió en su CV y le rayaron la camioneta por no saber usar Excel: “Arruinaste el proyecto”

En redes sociales ha ganado popularidad el caso de un joven que pagó caro haber mentido en su curriculum vitae. El caso fue difundido en plataformas digitales, como TikTok, donde se aprecia que un vehículo fue rayado con aerosol rojo porque su dueño aseguró saber manejar excel cuando no tenía los conocimientos necesarios. "Te gusta engañar arruinaste el proyecto", fue la frase que colaboradores escribieron en el carro del hombre que no tenía experiencia con el manejo de la paquetería básica.

Los videos fueron compartidos inicialmente en la red social de TikTok, donde usualmente se posicionan favorablemente las historias de venganza en las cuales los afectados arremeten contra los vehículos o propiedades de personas que presuntamente engañan o mienten de alguna forma. Una de las primeras cuentas en difundir el clip fue @camaracomercioexterior, quien posteriormente desmintió la grabación y aseguró que solo se trataba de una estrategia de marketing que se le ocurrió a su equipo creativo.

Supuestamente el dueño del vehículo habría arruinado un proyecto. Foto: @camaracomercioexterior

De acuerdo con la cuenta @camaracomercioexterior, la idea de pintar el carro de un supuesto trabajador que no sabía usar excel se les ocurrió durante una reunión en la que analizaban tendencias en redes sociales; y es que en los últimos meses, decenas de internautas han ganado popularidad al rayar, o arruinar, vehículos de personas infieles o mentirosas. Una vez que tuvieron la idea, el equipo creativo de la empresa puso manos a la obra y comenzó a destrozar el carro.

Cuando terminaron de rayar el vehículo, los colaboradores decidieron salir a las calles y grabar la reacción de las personas, quienes no tenían ni idea de que en realidad se trataba de una broma. Posteriormente difundieron el video en redes sociales donde ganaron miles de reproducciones y comentarios de personas que cayeron en la mentira. Uno de los videos de la camioneta incluso consiguió tres millones de "vistas", mientras que el otro recabó más de 63 mil reproducciones.

El automóvil fue pintado con aerosol rojo. Foto: @camaracomercioexterior

Pese a que los primeros videos fueron bien recibidos por los usuarios de TikTok, el último clip, donde explican que en realidad era una broma, no fue aceptado favorablemente por los internautas, quienes arremetieron contra la empresa y aseguraron que no era un buena manera de hacer marketing. "Crear campañas fomentando violencia no es marketing. No tomaría un curso para aprender eso", "Delito confesado" y "¿Será legal hacer eso y engañar a la gente?", fueron algunos de los comentarios que recibió la grabación.

