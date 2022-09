VIDEO: Iron Maiden hace cantar al Dr. Simi durante su presentación en México

Este miércoles el Foro Sol se abarrotó de 65 mil personas que acudieron a disfrutar del concierto de Iron Maiden, el primero que la banda de metal ofrece en nuestro país luego de una ausencia de tres años debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, volvió a la Ciudad de México para dar inicio al Legacy of the Beast Tour 2022; en redes sociales se dieron a conocer fotografías y videos de la presentación, en donde se observa a los miles de asistentes reunidos vestir camisetas negras estampadas, algunas con el logo de de la banda o las portadas de alguno de sus discos más icónicos.

Los integrantes de la agrupación, Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Nicko McBraian, también se presentaron en el escenario vistiendo de negro y con el cabello recogido. Fue a las 9 de la noche cuando dieron inicio al espectáculo con tres temas de su más reciente disco: “Senjutsu”, “Stratego” y “The writing on the wall”.

"¡Ustedes son el mald*to ambiente!": Dickinson

Bruce Dickinson, de 64 años, no dejó pasar la oportunidad de celebrar el espectacular show y agradecerles a las 65 mil personas que acudieron para formar parte de esta fecha histórica:

Bruce Dickinson puso a cantar al Dr. Simi. FOTO: Especial

“Los extrañé, en este tiempo hemos estado frente a 63 mil personas, después frente a 60 mil, pero hoy es el mejor show de la gira con 65 mil malditas personas. ¡Ciudad de México, ustedes son el mald*to ambiente!”, gritó Dickinson ante la emoción del público del ForoSol. “Oé, oé, oé, oé, Maiden, Maiden”, se escuchó decir al vocalista.

El vocalista celebró una noche histórica junto al público mexicano. FOTO: Especial

El momento fuera de serie de la noche corrió a cargo del propio Dickinson y de un peluche del Doctor Simi, el cual fue lanzado al escenario por alguno de los asistentes. Aunque por un instante el cantante no sabía de qué se trataba, una vez que el público comenzó a gritar, se decidió a bailar con el muñeco e incluso lo puso a cantar.

Momento en que coloca el peluche en la batería. FOTO: Especial

Con el Dr. Simi en su mano gritó: “Vamos, Ciudad de México”. Después de presentar su nuevo material, la banda comenzó una retrospectiva musical con “Revelations”, del disco Piece of mind (1983), tema al que le siguió “Blood Brothers” y “Sign of the cross”. De esta manera Iron Maiden mantuvo en todo momento a su público cautivo y lleno de energía, la misma con la que han conquistado escenarios, en festivales y conciertos, durante más de cuatro décadas de trayectoria musical.

Al menos 65 mil personas asistieron al concierto de Iron Maiden. FOTO: Especial

