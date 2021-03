Iron Maiden: El ÁLBUM DEBUT que revitalizó al HEAVY METAL; esta es su HISTORIA

El álbum debut de Iron Maiden sigue siendo una pieza fundamental en la historia del Heavy Metal.

El bajista Steve Harris fundó Iron Maiden en 1975 y pronto se colocó en la vanguardia de la New Wave Of The British Heavy Metal (NWOTBHM) debido a su muy bien lograda combinación de Metal, Rock y Punk.

Un demo casero (que se repartía en sus presentaciones) y el sencillo «Running Free» allanaron el camino para grabar un álbum de larga duración.

El sonido del disco es impresionante en parte debido a la postura y la voz ronca del cantante Paul Di'Anno que impregnó de una energía inusitada a las letras oscuras de las canciones, escritas por Steve Harris.

El álbum mostró por primera vez a 'Eddie'. Foto: Discogs.

Un clásico del Heavy Metal

Mientras que las guitarras, aunque no tan sueltas, resultan vigorosas y concisas (fue el único trabajo de Maiden en contar con el guitarrista Davis Stratton).

De esta forma, canciones como «Phantom Of The Opera», «Remember Tomorrow», «Charlot The Harrot» y, en especial, «Iron Maiden» se convirtieron en clásico instantáneos.

La banda continúo su coraje extraído de la clase obrera y grabó «Killers» un año después. Sería el último trabajo con Di'Anno antes de que la incorporación de Bruce Dickinson llevara a Iron Maiden a la estratosfera del Metal.

Por RODRIGO CASTILLO.