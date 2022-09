VIDEO | Empleada y clienta de supermercado protagonizan pelea por supuesta infidelidad

Una fuerte pelea entre varias mujeres fue captada dentro de las instalaciones de un famoso autoservicio y la grabación rápidamente se ha hecho viral, principalmente porque se dice que el enfrentamiento habría sido a causa de una supuesta infidelidad.

De acuerdo con el video que ya circula en redes, los hechos ocurrieron en la Bodega Aurrerá Del Sol en Torreón en el estado de Coahuila, donde dos mujeres inician una fuerte pelea pero instantes después se vuelve una batalla campal entre empleadas y clientas.

En las imágenes que circulan en la web, se muestra que dos mujeres, al parecer -empleada y clienta- inician una pelea, ambas se toman del cabello, mientras otras trabajadoras del lugar así como mujeres externas al personal intentan separarlas, incluso seguridad privada del establecimiento también interviene.

Sin embargo, ante la negativa de las dos chicas a soltarse, inesperadamente ya se ven involucradas al menos seis mujeres y tres hombres, quienes hacen de todo para contener la pelea.

Seguridad del supermercado logra separar a su empleada

“Suéltala, suéltala”, grita una mujer que aparece en el video mientras una de las protagonistas permanece en el suelo prensada del cabello por la trabajadora del lugar.

Durante el penoso momento, varias personas se quedaron a ver qué pasaba con el desenlace de la historia que al parecer habría iniciado por un triángulo amoroso, por lo que aprovecharon el descuido de autoridades del autoservicio para grabar los hechos.

Finalmente, uno de los hombres logra separar a una de las involucradas y la lleva del brazo lejos de la escena para que no vuelva al enfrentamiento, mientras que las otras chicas se levantan poco a poco del suelo y se aliñan el cabello.

¿Pelearse por un hombre?

Como era de esperarse, el hecho generó una gran controversia en redes sociales, donde comenzó a desatarse un largo debate en el que internautas discutieron el hecho de que algunas mujeres decidan pelearse a golpes por alguna infidelidad.

Mientras que otros usuarios señalaron que no vale la pena llegar a un enfrentamiento por otro hombre y que incluso no deben rebajarse y vivir ese vergonzoso momento.

"¡Qué pena, y todo por un tipo que ni las quiere!".

"¡Qué tremendo oso y el susodicho como si nada. Que se junten las 2 y lo agarren a él mejor!".

"¡Qué vergüenza y se denigran como mujeres peleando un hombre si las engañaron es por que no las querían no vale la pena estar con alguien que no las respeta".

SIGUE LEYENDO

¡Cómo en Morelos! Un puente se desplomó cuando era inaugurado en Congo |VIDEO

VIDEO | Una presentadora de noticias sufre derrame cerebral EN VIVO y pide disculpas

Gatito con uniforme del Oxxo es grabado en un 7-Eleven: "Sí tiene uniforme, pero ya le queda apretado"