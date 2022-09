Gatito con uniforme del Oxxo es grabado en un 7-Eleven: "Sí tiene uniforme, pero ya le queda apretado"

En los últimos meses en redes sociales se ha dado a conocer el caso de algunas empresas que decidieron adoptar perritos o gatitos que habían sido abandonados por sus dueños o se encontraban en situación de calle e incluso les han dado sus propios uniformes; así los hemos visto en gasolineras hasta tiendas de conveniencia.

Tal fue el caso de un curioso gatito que fue captado por algunos clientes portando una bata de las tiendas Oxxo, sin embargo, el minino fue visto atendiendo una sucursal de 7-Eleven; la mascota fue grabada y los videos han sido compartidos en diversas redes sociales y se han vuelto todo un éxito.

Desde entonces, el gatito del Seven se convirtió en la sensación entre los usuarios, quienes no dejaron pasar la oportunidad para especular acerca de esta situación; ya que algunos aseguraron que el minino necesitaba de dos trabajos para poder vivir, algo muy común en México, y hasta quienes indicaron que tal vez solo había ido a checar precios en la competencia.

Gatito del Oxxo se hace viral al atender clientes en un 7-Eleven

En los videos compartidos en Internet se observa al felino atender a los clientes en las cajas de una tienda 7-Eleven, sin embargo, porta orgulloso la bata del Oxxo: "Miren este gatito que me encontré del Oxxo, pero en el Seven, yo no entendí nada, no supe", se escucha al usuario @ederlogu comentar un video en donde se ve a la mascota en las cajas de un 7-Eleven.

El gatito atendía directamente a los clientes del 7-Eleven. FOTO: Especial

Tal parece que este joven no ha sido el único cliente que ha tenido el agrado de conocer al minino, pues la usuaria @adryxmorelos también compartió un video en donde el protagonista es el mismo gatito portando el característico uniforme rojo con amarillo.

La grabación, compartida en TikTok suma ya más de un millón de reproducciones. Como era de esperarse, los videos se han viralizado y los usuarios comenzaron a especular acerca del por qué el gatito no lleva puesto el uniforme que le correspondería usar:

Diversos usuarios grabaron al felino en la tienda. FOTO: Especial

"La traición, hermano"; aseguran los usuarios

"Lo mandaron a checar precios jaja"; "El uniforme del Seven estaba sucio"; "El Michi: 'si no me dan mi aumento me voy con la competencia'"; "La traición hermano" y "Tan bello se equivoco de tienda", han sido solo algunos de los comentarios de los internautas.

Cuando era más pequeño, el minino también tenía su propio uniforme del 7-Eleven. FOTO: Especial

Ante a polémica generada por este tierno gatito del Oxxo, una usuaria de Twitter salió a declarar ser la dueña del felino de nombre James, a quien llevaba todos los días a su trabajo. No obstante, una vez que se viralizaron los videos, su jefe se enteró y le prohibió que lo siguiera llevando a la tienda.

"Conociste a mi gordito, no creí que en algún momento iba a salir en noticias mi gordito. Lamentablemente le llegó la noticia al mero mero del Seven y me han prohibido estrictamente que ya no lo lleve conmigo a hacer la trabajación, hoy preguntaron mucho por él", escribió la usuaria @Blonddy5 en Twitter.

Ante esta situación, los clientes del 7-Eleven lamentaron lo ocurrido ya que consideraban que el minino le daba una buena publicidad a la tienda, incluso algunos usuarios le sugirieron a su dueña le comprara un uniforme de esta cadena de tiendas, fue cuando la joven aclaró que el gatito ya tenía uno pero ya no lo usaba porque "le quedaba apretado."

