Tecatito Corona lesión: Sevilla confirma rotura de peroné y ligamentos de tobillo; se perderá Mundial de Qatar

Malas noticias para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 después de que el delantero, Jesús "Tecatito" Corona abandonara el entrenamiento con el Sevilla de LaLiga de España tras sufrir una lesión que le impidió continuar con su preparación.

Durante las primeras horas de este jueves 18 de agosto usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al futbolista mexicano tras confirmarse que sería trasladado en una ambulancia a un hospital para conocer la gravedad de su lesión, la cual se presenta a unos cuantos meses del inicio del Mundial Qatar 2022.

En distintas plataformas digitales comenzaron a circular videos que muestran a una ambulancia marcharse a toda velocidad del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, casa del Sevilla, para trasladar al futbolista surgido de los Rayados del Monterrey de la Liga MX.

Técnico del Sevilla habla sobre la lesión

Minutos después de que el mexicano abandonara las instalaciones del Sevilla, Julen Lopetegui, director técnico del equipo español, ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la lesión que sufrió Jesús "Tecatito" Corona.

A pesar de que no existe una valoración oficial, el técnico español aseguró que la lesión del delantero mexicano "no tiene buena pinta", por lo que espera que los resultados arrojen que sea "lo menor posible" para que no pierda varias semanas de actividad.

"No tiene buena pinta. Lances del fútbol. A esperar que las pruebas sean lo menor posible, pero es cierto que no tiene buena pinta", dijo en conferencia de prensa el técnico del Sevilla.

"Tecatito" Corona, ¿se pierde el mundial?

Hace unos momentos, el Sevilla de LaLiga de España informó que el Tecatito Corona sufrió una rotura de peroné y ligamentos en el tobillo, por lo que será operado esta misma tarde. El tiempo de recuperación para este tipo de lesión tarda entre cuatro y cinco meses.

Cabe señalar que el futbolista de 29 años es considerado uno de los "inamovibles" en la lista de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. En caso de que se confirme una lesión de gravedad se perdería la oportunidad de disputar su segundo mundial.

