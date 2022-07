Liga MX Jornada 1: Así marcha la Tabla General del Torneo Apertura 2022

La Jornada 1 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX llegó a su fin con la victoria de 2 goles por 0 de los Tuzos del Pachuca contra Querétaro, partido que se celebró la noche del lunes 4 de julio en cancha del estadio Hidalgo.

De los cuatro equipos "grandes", solo Cruz Azul logró comenzar con el pie derecho al derrotar a domicilio 3 por 2 a los Tigres de Miguel "Piojo" Herrera, equipo considerado uno de los candidatos a competir por el título.

Por otra parte, América, Chivas y Pumas se tuvieron que conformar que sumar de a un punto en su debut en el Torneo Apertura 2022 empatando contra Atlas, Juárez y Xolos de Tijuana, respectivamente.

Así va la Tabla General del Apertura 2022

A una jornada del Apertura 2022, la Tabla General es liderada por el Club Puebla; en la zona de clasificación directa están Toluca, Pachuca y Santos Laguna.

En la zona de repechaje están Cruz Azul, León, Xolos, Pumas, Atlas, FC Juárez, América y Chivas de Guadalajara.

Los equipo que aún no han sumado un punto y se encuentran fuera de puestos de clasificación son Rayados de Monterrey, Tigres, Atlético San Luis, Mazatlán, Necaxa y Querétaro.

La Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX comenzará el próximo viernes 8 de julio y finaliza el domingo 10; entre los partidos más importantes están León vs Pumas, Cruz Azul vs Pachuca y Monterrey vs América.

