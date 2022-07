"Stranger Things": Joseph Quinn se salva de ser detenido por su papel como Eddie Munson

Eddie Munson es uno de los personajes más queridos de la cuarta temporada de “Stranger Things” y se convirtió en un héroe fuera de la ficción, pues fue gracias a este papel que el actor Joseph Quinn se salvó de ser detenido por inmigración en Estados Unidos.

Joseph Quinn se sumó al elenco de la serie de Netflix en su más reciente temporada por lo que no imaginó que el impacto que tendría su personaje como metalero, pues le bastaron nueve capítulos para ganarse el corazón de los fans con su simpatía y talento en la guitarra.

La escena en la que toca “Master of Puppets” de Metallica se convirtió en una de las favoritas de la serie y gracias a ésta ganó gran popularidad, algo que le ayudó a no ser liberado en el aeropuerto de Estados Unidos luego de momentos de angustia en los que fue llevado a una celda e interrogado sobre su entrada al país.

En entrevista para “The Tonight Show” con Jimmy Fallon, el actor recordó que le hicieron esperar en una celda durante 20 minutos hasta que oficiales de inmigración lo llevaron a un escritorio para ser interrogado: “Alguien me preguntó: '¿Qué está haciendo en los Estados Unidos, señor?' Le dije: 'De hecho, estoy aquí para conocer a Jimmy Fallon. Y él no me creyó”.

Joseph Quinn es liberado

Joseph Quinn relató que en medio del interrogatorio llegó otro oficial y fue él quien de inmediato lo reconoció por su papel en “Stranger Things”, por lo que no dudó en liberarlo y dejarlo pasar al país.

"Uno de sus colegas lo miró, me miró a mí y dijo: '¡Deja a Eddie en paz! Es Eddie de ‘Stranger Things’. Y me dijo: '¿Eres Eddie Munson?' El hombre me preguntó: '¿Vuelve la próxima temporada?' Yo estaba como, 'no sé', y él dijo: 'Más te vale'. Y me dio mi pasaporte", añadió.

Al ser cuestionado sobre su participación en la siguiente temporada, el actor británico señaló que le gustaría continuar en la serie aunque aún no sabe cómo podría suceder: “No sé cómo lo harían, pero sí, me encantaría volver. Parece que su destino podría ser bonito, habla por sí mismo, creo".

