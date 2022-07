Así cantaba de niña Sadie Sink, quien interpreta a "Max" en Stranger Things; conmueve en redes |VIDEO

Una de las series de Netflix que más ha causado sensación es la creada por los hermanos Duffer, “Stranger Things” y que sigue la historia de los pequeños niños Dustin, Will, Mike, y ahora uno de los personajes más queridos de las últimas dos temporadas: Max.

Recordemos que fue el pasado viernes 1 de julio en la madrugada que se lanzaron los últimos episodios de la cuarta temporada de Stranger Things, como parte de la parte final de la entrega en México a través de Netflix; tras su rotundo éxito, la producción ha roto récords en diversos rubros.

Este querido personaje es interpretado por Sadie Elizabeth Sink, una actriz estadounidense que nació el 16 de abril de 2002 en Brenham,Texas, quien con tan sólo 20 años de edad ya ha logrado consolidar su carrera a nivel internacional con su papel dentro de esta serie de suspenso sobrenatural tras su reciente estreno de la cuarta temporada.

Quién es Sadie Sink

Cabe señalar que en la segunda temporada en 2018 el elenco fue nominado en los premios SAG como “Mejor reparto de televisión” dentro de la categoría de drama; sin embargo, la famosa también ha tenido oportunidad de trabajar en cintas como “La calle del terror” en 2021, coprotagonizando el cortometraje de la cantante estadounidense Taylor Swift “All Too Well: The Short Film” en 2021 al lado de Dylan O’Brien.

Sin embargo, una de sus participaciones más destacadas y que ahora ha retomado importancia entre los usuarios y fans de esta serie fue su participación en Broadway en el musical Annie en 2012 interpretando a la pequeña huérfana Anita.

Su interpretación en "Annie" el musical

Por su singular actuación e interpretación de este querido personaje, Sadie Sink rompió la redes sociales luego de que se compartiera un video en donde se muestra a la pequeña participando en escena al lado de un perrito mientras canta una de las canciones más populares de este musical; te lo mostramos a continuación:

