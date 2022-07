Este fue el emotivo mensaje con el que Millie Bobby Brown se despidió de un compañero de Stranger Things

Stranger Things ya estrenó su cuarta entrega y se ha colocado como una de las más exitosas de la plataforma Netflix, por su temática renovada. La creación de los hermanos Duffer regresó al gigante de streaming luego de mucha espera para los fans con mucho más suspenso, adrenalina y emociones.

Con la quinta temporada de Stranger Things confirmada ya comienza a generarse el clima de duelo por saber que habrán novedades y que sobre todo, es la última entrega de la serie. Hay que destacar que el elenco, por más que ahora sean todos mayores de edad, han cruzado sus caminos desde que eran adolescentes gracias a esta serie. Y, por eso, se formaron grandes vínculos como el que tienen Millie Bobby Brown y Noah Schnapp.

Si bien se sabe que la relación entre los intérpretes de Stranger Things tienen una excelente relación y siempre se han considerado hermanos, Millie Bobby Brown y Schnapp sembraron un vínculo extremo. Sin duda los actores se consideran mejores amigos y su amor parece inquebrantable.

En Instagram, Millie le dedicó un tierno posteo a su amigo. La storie que subió la actriz, los tiene a ambos muy juntos y disfrutando de un tiempo de descanso en un sofá. Además, acompañó el posteo con una canción de Dr. Dog llamada Where’d all the time go?

Con las frases de la canción y la fotografía subida por Millie Bobby Brown,se da a entender que ella despide a Noah Schnapp, que tiene previsto empezar la universidad y vivirá en el campus de la misma. Es por eso que, para volver a ver a su gran amiga deberá esperar a su tiempo libre o a los nuevos rodajes de Stranger Things.