Stranger Things: Tendencia en uñas decoradas en honor a "Eleven" ¿te las pondrías?

Fue el pasado 1 de julio cuando se estrenó el volumen 2 de la cuarta temporada de Stranger Things, y aunque no daremos ningún tipo de spoiler en esta nota si podemos decirte (si es que aún no la has visto) que está increíble pero deberás tener a un lado pañuelos desechables.

Debido a la euforia que se vive con cada uno de los personajes de esta exitosa serie, una experta en la creación y decoración de uñas hizo un diseño muy especial en honor a “Once”, el personaje central de Stranger Things.

Las uñas en honor a 011

Actualmente, las uñas de acrílico, gel, polygel, fibra de vidrio o del material de tu preferencia es una parte importante para las y los jóvenes pues además de darle un toque estético a tu look, también es una oportunidad para expresar lo que quieras, desde tu gusto por un color en especial, el amor que sientes por tu pareja o hasta tu fanatismo por alguna cultura, serie de televisión, cantante, personaje o artista.

En pocas palabras, en las uñas se vale todo, eso depende del gusto y estilo de cada persona que lo porte, es por eso que en esta ocasión la usuaria @ilysmnails compartió en su cuenta de Tiktok la creación de un modelo de uñas inspirado en “Once” y su gran gusto por los waffles.

Y es que de acuerdo con la serie “Stranger Things” la comida favorita de “Once” son los waffles, por lo que el set de uñas continente una wafflera y unos de estos panecillos con fresas en cuarta dimensión, acompañados de un pequeño letrero con los números: “011”, los cuales trae tatuados el personaje interpretado por la bella Millie Bobby Brown.

Pero no todo termina en ese diseño pues eso tan solo es de una mano, en la otra, la artista de uñas, encapsuló los rostros de cada uno de los personajes centrales de “Stranger Things”, en el pulgar aparecen Will y Max, en el índice está “Once”, en el dedo medio Mike, en el anular Lucas con el letrero de Stranger Things 4 en 3D, y por último en el dedo meñique está Dustin.

¿Te atreverías a ponerte estas uñas?

