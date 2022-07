Yalitza Aparicio, Carlos Rivera y más en este PODCAST de Juanpa Zurita

¿Quién no quiere ser exitoso? Quizás es una pregunta un tanto burda, pero el camino para convertirse en un líder en cualquier ámbito no es tan fácil como algunos quieren hacerlo ver; es por ello, que el famoso influencer, Juanpa Zurita, lanzó su nuevo proyecto ’No Hagas Lo Fácil, un podcast exclusivo de Spotify donde platica con distintas personalidades sobre su camino al éxito.

El nombre del proyecto nació a partir de un video publicado por el propio Juanpa algunos meses antes del lanzamiento del podcast, en donde invita a sus millones de seguidores a no tomar el camino fácil para cumplir sus sueños; salir de la zona de confort y atreverse a convertirse en todo aquello que han visualizado en sus vidas.

En este sentido, el talentoso joven reclutó a una gran cantidad de estrellas, desde cineastas, deportistas, cantantes, empresarios y otros creadores para contar sus historias para inspirar, informar y despertar la curiosidad de los escuchas sobre lo que puede pasar si no hacen lo fácil.

Te podría interesar: ¿Cómo hacer un podcast desde cero? 7 pasos que debes de seguir

Desde que el proyecto fue anunciado y estrenado en febrero pasado, se dio a conocer que constaría de 24 capítulos, cada uno publicado los martes de cada semana. Hasta el momento, el podcast ya cuenta con 22 emisiones con invitados de lujo como Danna Paola, la madrina del programa; Yalitza Aparicio, Carlos Rivera, Arturo Elías Ayub y La Cotorrisa, entre otros.

A lo largo de estas charlas, los invitados no se han limitado y han compartido vivencias, experiencias, consejos e incluso sus más grandes fracasos a miles de escuchas como para el mismo Juanpa Zurita, quien en sus redes sociales también ha compartido momentos claves de cada programa para atraer más público.

Te podría interesar: Los podcast de crímenes reales que roban la atención hoy en Spotify

Si bien no se ha confirmado si la serie seguirá una vez que se alcance la cifra de 24 episodios, este podcast se ha convertido en uno de los más escuchados en Spotify en los últimos meses, posicionándose en el Top 50 de la plataforma en México.