¿Qué escuchar en Spotify? Maldita Comodidad, el podcast sobre cómo mejorar tu estilo de vida fuera de tu zona de confort

Qué pensarías si te decimos que tu cerebro está programado para sentirnos y mantenernos en una zona segura, ¿por qué nos da tanto miedo el cambio? ¿permanecer en tu zona de confort es sinónimo de felicidad o insatisfacción? En qué momento llegamos a perdernos en una zona tan cómoda que no nos permite perseguir nuestros sueños, el Heraldo Podcast estrena este jueves 26 de mayo, Maldita Comodidad, una nueva apuesta en podcast donde te invitaremos a salir de tu comodidad y hablar de todo lo que te incomoda.

Conducido por Sonia Acosta y Checo Hernández “El Barbón”, Maldita Comodidad buscará a través de cada episodio que el escucha se inquiete y quiera salir de su zona de confort o por lo menos intentarlo, exploraremos temas como sexualidad, masculinidad, feminismo, dating, cómo llegar y lograr una vida wellness tanto física como mentalmente, y hasta cómo reconocer cuando estamos siendo adictos al trabajo y podemos caer en un tema de burnout.

Checo Hernández es creador de TÓMALA BARBÓN, escritor y autor del libro “El Viaje del Barbón”. A través de su concepto Tómala Barbón traducido en una plataforma digital de estilo de vida busca conectar con miles e inspirar a sus seguidores. Es conferencista y ha participado como TEDx Speaker.

Sonia Acosta, es una leader coaching, speaker, mindfulness, mamá y amante del cambio. Ha trabajado como coach personal y empresarial. Tiene su propio método y herramienta a la cual ha denominado como Being Methodology -from inside out-.

Maldita Comodidad tendrá invitados como Kalimba; el CEO y Founder Noiselab Héctor Mijangos; a las creadoras y fundadoras del método wellness Ser Sana, Ana Jimena Ramírez y Lety Román y muchos más.

Escucha un episodio nuevo de Maldita Comodidad cada jueves a partir de este 26 de mayo por las plataformas digitales de El Heraldo de México como Spotify, Apple Podcasts, Acast, Amazon Music y más.

mgm