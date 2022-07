¿Cómo hacer un podcast desde cero? 7 pasos que debes de seguir

¿Quieres crear tu propio podcast y no sabes cómo? Que no cunda el pánico, aquí te explicamos los siete pasos que debes seguir para llevar a cabo tu proyecto y no morir en el intento. Quizá estás pensando, “hacer un podcast requiere de una inversión grande de dinero”, pero esto no es del todo cierto, puedes empezar con poco presupuesto y lo mejor todo, sin comprometer la calidad del mismo.

Primero lo primero ¿qué es un podcast? y ¿por qué está tan de moda? Los podcasts consisten en archivos de audio editados que se escuchan en Internet, ya sea en streaming o descargados en tus dispositivos móviles; principalmente, estos son grabados y editados digitalmente. De acuerdo con el autor del libro “Todo sobre el Podcast”, Félix Riaño, una de las características principales de este formato es que el usuario tiene el poder de elegir cuándo y cómo escucharlos.

A pesar de que los podcasts llevan más de 20 años de existencia, actualmente nos encontramos en una época donde la creación y distribución de este formato se ha exponenciado, en parte, gracias a la tecnología y las plataformas de streaming, pero también por las facilidades de consumirlo al mismo tiempo que se realizan otras tareas.

Crea tu propio podcast en 7 pasos

Ahora sí, vamos a adentrarnos de lleno en la creación de este formato en donde descubrirás que no es tan difícil como pensabas y que no necesitas grandes cantidades de dinero para iniciar tu proyecto, lo más importante es que tengas algo que decir y alguien que lo quiera escuchar.

Desde Heraldo Podcast nos hemos dado la tarea de sintetizar los siete pasos principales para hacer un podcast desde cero, te diremos todo lo que debes tomar en cuenta y algunos tips a considerar para que no te tropieces en el camino. Nosotros ya hemos experimentado de todo y con todo, y aunque seguimos aprendiendo, con más de 20 podcasts originales en las plataformas de streaming como Spotify podemos decir que sabemos el abc del podcast y hoy te lo vamos a compartir.

1. Define tu idea

Podría parecer obvio, pero no lo es… Lo primero para iniciar tu podcast es tener una idea, algo que contar. No busques encontrar el hilo negro, actualmente existen millones de podcasts en las plataformas de streaming y será difícil ser el único en su tipo. Define un concepto que te guste y un tema que conozcas; define la voz y el tono del mismo, ¿cómo le vas a hablar a la audiencia? Ahí está la clave, en el “cómo” es donde sobresalen las grandes ideas.

Bien importante, define ¿a quién le vas a hablar?, ¿quién es tu audiencia?, ¿qué les gusta, qué les interesa y qué les mueve? Esto te va a ayudar a crear un contenido que atienda a necesidades informativas o de entretenimiento de las personas, le dará un sentido de existencia a tu podcast.

2. Formato, identidad visual y sonora

¡Ponte creativo! El segundo paso para hacer tu propio podcast es definir el formato de tu proyecto, actualmente existen muchos que puedes tomar como inspiración, desde monólogo, entrevista, formato de revista, cápsulas, documentales, reportajes, con secciones, sin secciones, las posibilidades son infinitas. Detente un momento para elegir cómo se va escuchar tu podcast y sus características. No te cases con un solo formato, prueba diferentes con los que te sientas cómodo y evalúa su desempeño.

Debes pensar en la periodicidad de cada capítulo, diario, dos veces por semana, semanal, quincenal, mensual, irregular, etc. Escoge una frecuencia de publicación que se acople a tus tiempos y estilo de vida; sin embargo, en Heraldo Podcast te recomendamos publicar episodios nuevos cada semana o máximo cada quince días para que tu proyecto se posicione más rápido y pueda mantener enganchada a su audiencia.

Es importante que tu podcast tenga identidad visual propia, desarrolla un diseño que resalte para que lo puedan identificar fácilmente. Si no cuentas con el apoyo de un diseñador para la creación de los artes, existen herramientas en línea y gratuitas que puedes utilizar como Canva y Colorcinch. Puedes aprovechar las bibliotecas de imágenes libres de derechos de autor y ponte creativo.

Lo mismo aplica para la identidad sonora, no necesitas ser músico ni mucho menos para que la música de tu podcast suene bien. Aprovecha herramientas como Free Music Archive o Incompetech para definir la personalidad musical de tu proyecto.

La identidad visual de tu podcast es importante para llamar la atención.

3. Guion o escaleta

Por más espontáneo que quieras hacer tu podcast, siempre es importante llevar una guía que te permita seguir el hilo de lo que estás diciendo. Pon manos a la obra y escribe un guion si lo que quieres es grabar las ideas textualmente, o crea una escaleta con secciones y temas que te permitirán explayarte. No tienes que seguirlo al pie de la letra, pero te ayudará a que cada episodio tenga pies y cabeza.

4. Producción

Es momento de grabar tu primer episodio, ya tienes tu idea y sabes cómo contarla. No necesitas los mejores micrófonos ni la mejor consola para hacerlo. Puedes empezar a grabar incluso desde tu celular con aplicaciones creadas para dicho fin, aquí te ponemos algunas: Anchor, Garageband, Spreaker Studio. Si tu podcast cuenta con entrevistas o charlas, aprovecha las bondades de aplicaciones como Zoom y Skype.

Te compartimos algunos tips para cuidar la calidad de tu audio.

Primero que nada, hay que vocalizar con algunos ejercicios, esto de ayudará a tener buena dicción y que tu voz se oiga fuerte y clara.

Busca un espacio donde no entre ruido de la calle y ni haga mucho eco.

Grabar en los vestidores o con cobijas encima de ti ayudará a bloquear el ruido gracias a las telas.

Grabar dentro de un coche estacionado y en silencio también es una gran opción para controlar el ruido.

Si no cuentas con micrófono, puedes hacerlo con el de tus audífonos, pero te recomendamos no usar inalámbricos, los de cable se oyen mejor.

5. Edición

Ya que estés satisfecho con la grabación de tu podcast, es momento de ponerte creativo y editarlo. Quizá te equivocaste en algún momento, te trabaste o repetiste lo mismo. Puedes llegar a hacer magia en la postproducción y tampoco necesitas ser un diseñador de audio para lograrlo. Te compartimos las siguientes herramientas de edición que son fáciles de usar: Anchor, Adobe Audition, Audacity.

6. Distribución

Ya estás en la recta final para lanzar tu podcast y es importante que te preguntes ¿dónde lo van a poder encontrar? ¿En Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast? O en todas las anteriores. La respuesta a esto la encuentras en las plataformas de alojamiento y distribución de podcast, ¡tranquilo!, ahorita te explicamos de qué se trata y verás que no es tan complicado.

En el mundo del podcast existen diferentes plataformas en línea para alojar podcasts, éstas a su vez, se encargan de distribuir los podcasts a las distintas plataformas de streaming, desde las musicales como Spotify, Amazon Music y Deezer, hasta las especializadas en este formato como Apple Podcast, Soundcloud y iHeartRadio.

Lo primero que tienes que hacer es escoger una plataforma de distribución, hay varias en el mercado que tienen planes gratuitos, y otras de paga para publicar un mayor volumen de podcasts y episodios. Escoge la que más se adecúe a tus necesidades; aquí te dejamos una lista de las mejores y que también cuentan con versiones gratis.

Pro Tip: Escoge una plataforma que permita monetizar tu podcast para que recibas ingresos de tu proyecto.

En Heraldo Podcast utilizamos Acast, y aunque no es gratis, los servicios que ofrece son muy buenos y nos permite alojar y distribuir nuestros podcasts originales y los programas de radio, así como monetizarlos. También hemos probado Spreaker y Anchor, esta última es de Spotify y actualmente cuenta con la posibilidad de publicar video para dicha plataforma. Haz una comparación de los pros y contras y escoge la que más se acople a lo que buscas.

Publica tu podcast en el mayor número de plataformas de streaming para que tu audiencia te pueda encontrar en donde sea. Escoge el día y el horario de publicación de tus nuevos episodios, y ¡listo! Tu podcast está al aire y listo para crecer en reproducciones.

7. Estrategia en redes sociales

Tu podcast ya está publicado en todas las plataformas de streaming, ¿pero cómo lo vas a dar a conocer? Es de suma importancia pensar en una estrategia de amplificación para tu podcast y puedes aprovechar las bondades de las redes sociales para lograrlo. Publica fragmentos de los episodios, frases relevantes, tips y contenido relacionado a tu podcast y a cada episodio y así continuar con la conversación. Las redes sociales son una gran herramienta para estar en contacto directo con tus escuchas y tener una comunicación bidireccional. Se Regalan Dudas y Sonoro son buenos ejemplos que puedes tomar como inspiración para llevar acabo acciones en redes.

Siguiendo estos siete pasos lograrás lanzar un proyecto muy padre. Sabemos que el tema puede ser muy extenso y pueden surgir muchísimas dudas al respecto, escríbenos a podcasts@elheraldodemexico.com y con gusto te ayudamos a orientarte, o bien, mándanos un mensaje directo a través de nuestra cuenta de Instagram y Facebook con tus preguntas. ¡Mucho éxito!