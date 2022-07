Policía "curvilínea" paraliza el tránsito con entallado uniforme | FOTOS

Las fotografías de una policía de tránsito “curvilínea” que controla la vialidad en calles de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, están dando vuelta al mundo por lo guapa, dedicada y bien capacitada para realizar su trabajo bajo los constantes rayos del sol.

Las miradas y elogios para la joven agente tránsito no paran mientras agiliza la vialidad en Culiacán. “Cómo no dejarse arrestar, hasta dejó que me haga una revisión de rutina” y “No puedo esperar para ir a Culiacán y que me arresten”, son algunas palabras que la oficial cuenta que ha recibido por parte de hombres.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer pide comida a domicilio e inicia una relación con el repartidor

La policía defiende su cuerpo y aseguró que a pesar de lo ajustado de su uniforme, su labor en las calles lo realiza con profesionalismo. Y aseguró que los conductores que buscan sobrepasarse reciben una llamada de atención por faltas a la moral.

Hasta el momento se desconoce el nombre de la responsable de paralizar el tránsito en las calles de Culiacán, pero en redes sociales sus imágenes circulan con gran velocidad.

Policía de tránsito en Culiacán

Nadie conoce la identidad de la oficial.

SIGUE LEYENDO:

Enfermera "curvilínea" es discriminada en su trabajo por usar ajustado uniforme; ella defiende su cuerpo

Joven va a un buffet y le cobran el doble por comer demasiado | VIDEO