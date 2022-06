"Tengo 34 hijos": joven de 23 años comparte su rutina en un hogar para niños huérfanos

A través de TikTok se viralizó la rutina diaria de una usuaria registrada como Tusaiwe, una mujer de 23 años, que dice ser "madre" de 34 menores. En realidad, la joven dirige un hogar para huérfanos y niños de la calle, en Malawi, mismos a los que trata como si fueran sus propios hijos.

En sus redes sociales, Tusaiwe contó que ella se convirtió en madre soltera y sin hogar a la edad de 18 años; sin embargo, para salir adelante y ayudar a otras mujeres en la misma situación, la joven decidió abrir su propia organización bajo el nombre “You Are Not Alone (YANA)”.

La joven decidió abrir su propia organización “You Are Not Alone (YANA)”. Foto @tusaiweyana

Los niños que ha recibido en su refugio van desde los cinco meses hasta los 16 años, por lo que ella tiene una rutina muy agotadora para poder cuidarlos a todos. “No todos los niños fueron abandonados, algunos son huérfanos, otros tienen un solo padre, algunos tienen ambos padres pero han sido abandonados por esos padres”, comentó la joven en un video de TikTok.

De acuerdo con su testimonio, como parte de sus actividades diarias, Tusaiwe proporciona educación, alimentos y empoderamiento a los menores que se encuentran en situación desfavorable.

Su día comienza a las cuatro de la mañana, cuando prepara toda la comida para los niños. ”Soy la única que cocina para los niños menores de 5 años y cada niño tiene sus propias tareas matutinas”, indicó la joven.

Cada niño tiene sus propias tareas matutinas. Foto: @tusaiweyana

Durante el día, la mujer debe alimentarlos, educarlos y hasta tiene que cambiar pañales. Por si fuera poco, Tusaiwe trabaja para cubrir las necesidades de todos los niños que ha acogido.

Por la noche, la hora de dormir de los menores es a las 19:00 horas, sin embargo, algunos bebés suelen despertar a esa hora para un cambio de pañales o porque tienen hambre.

Al enterarse de su historia, diversos usuarios de redes sociales felicitaron a la chica por su “noble” labor al cuidar a los niños sin hogar. “Estás haciendo algo increíble por todos ellos”, “sigue así” y “gran trabajo”, son solo algunos comentarios que ha recibido la joven.

Mira el video