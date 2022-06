Él es Iker el niño que con sus ocurrencias se ha convertido en el "rey de TikTok"

Si eres fanático de las redes sociales, seguramente ya eres de los millones de usuarios que han soltado una carcajada gracias a Iker, "el niño de rojo" o "el niño millonario" que está causando furor en TikTok, y es que este pequeño de Monterrey, Nuevo León tiene un carisma nato para las cámaras.

El niño se ha hecho tan viral que hasta en otros países de habla hispana ya es conocido por sus intervenciones en los videos cortos de la red social de origen chino. Una de sus principales características es que porta una camiseta roja con dibujos del popular videojuego Minecraft, pantalones cortos y chanclas.

Su particular modo de hablar ha enternecido a los usuarios que ya han hecho de él todo un fenómeno viral. Se sabe por una cuenta que al momento tiene 12 mil seguidores, pero no se ha confirmado que sea la oficial, que Iker es fanático de las canciones del rapero guanajuatense Santa Fe Klan, incluso hasta le cantó, muy a su estilo, una de las más recientes melodías del artista.

"No puedo, porque ya ando 'bien goldo'"

Esta fue la frase que comenzaría con la viralización del pequeño y es que se acercaron a preguntarle si podía hacer una marometa, a lo que sin titubear respondió que no podía, al ser cuestionado sobre el porqué dijo: "no puedo, porque ya ando 'bien goldo'" e inmediatamente tiró una carcajada.

Las ocurrencias del pequeño de cinco años le dan la vuelta a todo TikTok y es de destacar no se mantiene alejado de lo que acontece en su estado, pues en uno de sus clips hizo referencia a la crisis de agua y pidió que le mandaran un poco ya que se quiere bañar, pero lo dijo muy a su estilo: "no tengo agua, tráiganme, me quiero bañar huelo a cucu".

Diversas personalidades de redes sociales ya se han acercado al pequeño, se han pedido donaciones para él e incluso le han comprado juguetes y artículos en los que se incluye una bicicleta para que pueda recorrer su barrio.

