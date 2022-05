Ciudadanos de Monterrey reportan "agua azul" saliendo de sus grifos: VIDEO

El suministro de agua potable en diversos estados del país ha sido un tema principal en la agendas de los gobiernos de cada entidad. Este ha sido también el caso para Nuevo León, estado donde la escasez del recurso vital se ha incrementado, al grado de que se planteen nuevas estrategias para abastecer del líquido a toda la población.

En tanto esto se resuelve con las acciones implementadas en días recientes por el gobierno de Samuel García, los ciudadanos de esta entidad han hecho un peculiar llamado en redes sociales, toda vez que descubrieron una anomalía en el agua "potable" que sale por los grifos de las casas.

Con una extraña tonalidad "azul rey", varios ciudadanos reportaron que salía "agua de color azul" de sus llaves o grifos, algo que les extrañó y alertó a más de uno.

Reportan "agua azul" en Apodaca

Como se mencionó, los habitantes de Nuevo León reportaron agua azul saliendo de las llaves de sus hogares. Lo anterior sucede en el momento en que la entidad pasa por una de las etapas de escasez más significativas.

Fue así que a través de videos en redes sociales, las personas de Apodaca, Nuevo León, reportaron que el agua salía en ese color, todo esto entre el desconcierto por tal cosa.

“VECINOS REPORTAN AGUA AZUL EN MONTERREY. Al regresar el agua el día de ayer, vecinos reportaron su color azulado en Fraccionamiento Bernardo Reyes” se lee en un tuit.

Es culpa de tuberías y baños

Para explicar la situación, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, explicó a la ciudadanía que el agua azul sale así debido a que las tuberías de los hogares absorben agua de los baños.

Y, ese peculiar color azul, se debe a que los retretes contienen pastillas limpiadoras de color azul que evitan el sarro y la suciedad en los sanitarios. Por tal razón, el director de Agua añadió que esto pasa cuando la presión es baja.

Para rematar, Barragán pidió no consumir el agua de color azul, ya que este se absorbió del baño y no de otras tuberías, por lo cual no es potable.

“El color azul que toma es por las pastillas de baño que se colocan en las tazas, por eso no es consumible, pero es agua que se genera en la misma casa y no de otras tuberías” explicó el funcionario.

MIRA EL VIDEO del agua azul saliendo del grifo