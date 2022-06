¿Adicción al trabajo? Responde este test y detecta 7 señales que indican que eres workaholic

En 2019, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 75% de los trabajadores mexicanos padecen de estrés laboral, liderando el ranking mundial y superando a naciones como China (73%) o Estados Unidos (59%); esto sin duda alguna cambió con la pandemia, el home office orilló a los trabajadores a permanecer más tiempo conectados, ya que sus tiempos de traslados y los horarios de comida desaparecieron por lo que el tiempo para estar “disponibles” era completo.

Responde las siguientes preguntas:

La prioridad del trabajo en tu vida es:

Opción a. Lo principal

Opción b. Suficientemente importante

Opción c. Una parte importante

¿Cuántas horas trabajas al día?

Opción a. Soy 24/7

Opción b. Más de 9 horas

Opción c. Ocho horas

Llega el fin de semana, cuántas veces revisas correos o mensajes del trabajo

Opción a. Recibo mensajes de texto y whatsapp todo el tiempo, no pierdo nada en revisar, algo podría ser urgente

Opción b. Mis chats del trabajo los mantengo silenciados

Opción c. Prefiero no cargar con mi celular si salgo de casa a realizar algunas actividades

Si eres de los que respondiste mayoría de a incluso b, escucha el podcast de Maldita Comodidad donde un experto y recuperado workaholic te dará los mejores tips para balancear tu vida con el empleo.

Sigue leyendo porque aquí te compartimos 7 señales de que eres un adicto al trabajo o workaholic.

1. No pides vacaciones, seguramente eres de los que tienen acumulados más de 8 días de descanso y no te atreves a pedirlos porque te estresa saber cómo delegar tus responsabilidades o incluso, el pensar que no verte disponible para algún tema del trabajo podría afectar tu productividad.

2. Ahora que volvimos a la normalidad, eres de lo que llega primero a la oficina y el último en irse, sentir que estar más de 12 horas en una oficina puede hacerte un empleado más eficiente.

3. Estás conectado las 24 horas del día, si te ha pasado que a las 11 de la noche te piden algo de la oficina, eres de los que responde inmediatamente incluso buscar una solución a esa hora.

4. Tus reuniones sociales no sólo desaparecieron con la pandemia sino de plano no ves a nadie ni a tu propia pareja. El tiempo con tu pareja se ha reducido al mínimo incluso has tenido que mover fechas especiales como aniversarios o viajes por temas de trabajo

5. No sabes decir que no. Cualquier proyecto, tarea o pendiente que te sea asignado lo tomas sin pensarlo, aunque esto implique que tus actividades diarias se incrementen.

6. Prefieres trabajar solo que en equipo, eres de los que piensan que nadie puede hacer las cosas mejor que tú así que prefieres aprovechar el tiempo sin distracciones.

7. Eres un perfeccionista en exceso. Tu nivel de exigencia hacia los demás incluso hacia ti mismo es excesivo, eres poco tolerante a los errores y podríamos asegurar que actúas como si el mundo girara alrededor tuyo.

Sigue leyendo:

¿Cómo lograr una vida wellness en 7 pasos?

¿Adaptarse o morir? Sigue estas 7 claves para reinventarte ¡Toma nota!

¿Cómo saber si debo cambiar de trabajo? 5 señales que debes tomar en cuenta para hacer un cambio en tu vida

mgm