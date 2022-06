Bella empleada de fábrica de autopartes hace competencia a chicas Oxxo con sorprendente canto

Como Adela Galaviz, una joven mujer empleada de una fábrica de autopartes es como se identifica en su cuenta de TikTok donde busca ser una influencer más en el gusto de la gente. La chica además de subir contenido con atrevidos bailes, también muestra su talento al cantar, mismo que quedó grabado en uno de sus videos.

Adela tiene casi 204 mil seguidores. Foto: TikTok

A menudo, Adela publica tiktoks desde el interior de la fábrica, en donde muestra divertidas situaciones, a veces junto a una de sus compañeras del trabajo. Sin embargo, también aprovecha su tiempo libre para grabar clips en su hogar los cuales acompaña con divertidos audios en los que solo hace “playback”.

Adela graba contenido en su tiempo libre. Foto: TikTok

La chica además aparece en sus videos mostrando su curvilíneo cuerpo que en conjunto con su contenido atrevido y divertido, le han valido hasta el momento acumular casi 204 mil seguidores en TikTok con poco más de 474 mil Me gusta en todos sus videos publicados.

Adela sorprende con su voz al cantar

En uno de sus videos publicados hace algunos meses, Adela comienza a cantar “La Llorona” mientras no deja por completo de realizar sus labores dentro de la fábrica de autopartes. Algunas de sus compañeras aparecen en el fondo del video, y una de ellas voltea a ver a Adela al escuchar la sorprendente voz de la joven.

Adela mientras canta "La Llorona". Foto: TikTok

El clip del canto tiene más de 2 mil Me gusta y ha sido reproducido más de 36 mil ocasiones. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, donde la mayoría resaltó el talento de la joven que hasta ese entonces no había subido contenido parecido. Todos coincidieron en resaltar el talento y atractivo físico de Adela.

“Aparte (sic) de guapa talentosa, algo más que puedas hacer?”

“Q mujer tan chula y trabajadora que (sic) fabrican en esa maquila”

“Estás rechula y muy talentosa”

“Es difícil encontrar tanto talento en una persona”

Aunque Adela no es constante en publicar contenido en su cuenta de TikTok adelagalaviz2, los videos que publica suelen tener bastantes reacciones.

Adela comenzó en la red social en septiembre de 2021. Foto: TikTok

Desde que Adela comenzó a subir contenido en dicha red social en septiembre de 2021, según así revela el historial de su cuenta, ha posteado solamente 65 tiktoks. El más reciente de ellos data del pasado 29 de mayo de este año. Para ver el tiktok de Adela donde muestra su sorprendente voz da clic aquí.

Adela trabaja en una fábrica de autopartes. Foto: TikTok

