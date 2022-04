Horóscopos: TRAICIÓN de un amigo e inversiones PELIGROSAS este domingo 24 de abril

Aries (21 marzo-20 abril)

Un gran día para fortalecer lazos de amistad y para tener una excelente jornada con la gente que más quieres. Es probable que recibas una invitación de una persona que quieres mucho para una reunión informal entre amigos, aunque sea por un breve momento, procura asistir, debes comenzar a salir más, podrías conocer gente muy interesante.

Alguien te hará un mal comentario acerca de una persona que consideras un amigo, es probable que tengas que defender a esta persona, por lo que intenta hablar claro y sin desencadenar un conflicto muy grande. No tienes que demostrar todo lo que sabes de inmediato en una entrevista de trabajo que podría llevarse a cabo hoy, solo muestra lo suficiente como para conseguir el empleo que quieres, luego llegará el momento de brillar realmente.

Tauro (21 abril-21 mayo)

En tu trabajo tendrás un desafío bastante grande el día de hoy, es probable que debas tener energía extra para poder sortear las dificultades que se vienen para la jornada, no dejes que esto te afecte en todas las otras áreas de tu vida donde también debes responder.

El momento más importante del día vendrá a manos de una persona que quieres mucho y que te ha acompañado durante largo tiempo, es probable que tengan una linda jornada juntos y que recibas todo su apoyo en un problema que te ha causado algo de dolor en el pasado. No dejes que otras personas te hagan sentir mal por errores que cometiste anteriormente y que ya no forman parte de tu vida

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es un buen día para comenzar a celebrar los logros que has concretado en este último tiempo, no dejes de hacer esto, pues tienes en tus manos un gran manojo de éxitos que deben ser festejados como corresponde. Invita a algunos amigos a casa esta noche, será algo muy bueno volver a ver a la gente que quieres, no dejes de atenderles como se merecen.

Un momento muy bueno para comenzar a ver cosas importantes en el amor, la persona que tienes a tu lado podría estar necesitando mucho más de tu parte y te lo hará saber el día de hoy.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Si tienes que tomar una decisión importante el día de hoy con respecto a un trabajo que estás realizando entonces debes tomarte esto más en serio, puede ser que tengas que dejar de lado ciertas cosas para darle solución rápida a eso por lo que tendrás una gran preocupación durante la jornada.

No es un buen momento para decidir hacer una inversión en algo importante o para que te arriesgues en los negocios, no tienes que hacerlo aún, no es necesario. No te impidas el darte un gusto el día de hoy, necesitas tener energía para enfrentar las jornadas que se te vienen y siempre se hacen mucho más llevaderas si nos damos un premio antes.

Leo (23 julio-22 agosto)

Alguien está muy pendiente del trabajo que estás realizando y hoy te hará un comentario sobre ello, intenta agradecer este nivel de atención que podría reportar cosas muy buenas para tu vida más adelante. No es bueno que siempre pienses en la posibilidad de que puedan fracasar los planes que tienes con alguien en particular

No esperes mucho antes de hacer un viaje que tienes planeado con amigos, recuerda siempre que antes que estés pasando por un mal momento económico debes tomar la opción de realizar esta travesía estás en un muy buen momento para hacerlo el día de hoy, por lo que procura desde ya trazar los planes para poder comenzar la aventura.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes que tener la razón en una discusión que se dará en el trabajo, parece muy raro aconsejarte esto, pero es lo que debes hacer, es importante que por esta vez logres convencer a los demás que tienes la razón, ya que tu idea es muy buena y podría ser una gran éxito para la empresa o la compañía donde trabajes.

No estás en el mejor momento para ahorrar dinero, por lo que debes comenzar a hacer cambios en la alimentación, es probable que debas dejar algunos productos que no son de primera necesidad fuera del carro de compras por el día y por un buen tiempo, intenta cambiar de marcas y de bajar los gastos al mínimo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es un buen momento para volver a estudiar o para comenzar a hacer un curso de perfeccionamiento, si tienes la idea en tu cabeza, entonces pon todo de tu parte desde hoy para lograrlo. Una persona que estás conociendo hace poco no sale de tu cabeza, hazle caso a tu intuición y a tu corazón, si deseas tener un contacto más íntimo con esa persona, entonces haz que ocurra.

Tienes que comenzar a pensar mejor en las cosas que le dirás a esa persona que quieres conquistar pronto, la estrategia que estás usando en este momento no está dando resultado, si después de varios intentos no logras tu cometido, es mejor que des vuelta la mirada hacia otro lugar.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Siempre es bueno comenzar a idear proyectos e ideas novedosas que pueden generar en tu vida una nueva forma de trabajar, además de ingresos extras, que necesitas mucho por lo demás. A veces es bueno desobedecer las reglas y ser un poco rebelde con las cosas que tienes que realizar, comienza desde hoy.

Es un buen momento para dar rienda suelta a tu imaginación y a lo que tengas en tu mente, Necesitas comenzar a pensar en adquirir una casa o un departamento, si el día de hoy has decidido invertir en ello y estás dando todos los pasos para lograrlo, no dude en hacer este tipo de inversión como algo seguro para tu vida, tienes mucho camino aún por recorrer y podrás llevar las deudas que tendrás luego de esto.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es un excelente momento para los negocios y las finanzas, no dejes pasar la oportunidad que aparecerá el día de hoy en un tema que necesitas con mucho apuro, podría ser una chance de negocios que te provocará mucho beneficio en el futuro. No es momento de tomar decisiones demasiado apresuradas y sin meditarlas antes en cuanto a las finanzas

No tengas miedo a ser la persona que tiene que tomar todas las decisiones en tu relación de pareja, es muy probable que este haya sido tu cargo desde el comienza, recuerda que siempre en una relación las personas cumplen roles y el tuyo no es un caso diferente.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás optando por un riesgo cuando creíste en las palabras de alguien que no debías y el día de hoy te darás cuenta de ello, no debes poner tu vida al servicio de alguien que no lo merece, recuerda que tienes mucho más porque estar y luchar en este mundo, no esperes nada a cambio por los servicios que realizarás por esta persona.

No se trata de alguien que lo vaya a agradecer, es mejor que salgas cuanto antes de ahí, Ten siempre en cuenta que debes comenzar a tomar decisiones más fuertes con respecto a alguien que necesita de tu ayuda, no siempre puedes estar presente en todos los episodios de la vida de quienes te rodean, no eres una persona omnipresente, nadie puede serlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Dejar de lado el pasado siempre es algo muy positivo para todo el mundo y sobre todo para ti durante esta jornada, ya que te permite tomar mejores decisiones en el presente y comenzar a dar pasos más firmes para lograr que nos hemos propuesto.

Una persona muy influyente en el área en la que trabajas te ha estado observando hace ya bastante tiempo, por lo que es probable que te lo haga saber el día de hoy, además te podría dar una oportunidad de probar tu trabajo, haz tu mejor esfuerzo para causarle una muy buena impresión.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Si te encuentras en un compromiso desde hace años, entonces es posible que hoy tengas algunas dudas con respecto a la fidelidad del ser amado, no ponga ideas en tu cabeza, no debes reaccionar ante cosas que no tienes como comprobar.

Tienes algunas dudas con respecto a alguien, pasa que le vienes conociendo hace poco y hay cosas que ha dicho o ha hecho que quizás no tienen sentido para ti, es mejor que hagas las preguntas correctas y esperes por su respuesta, si al final de todo decides que aún no confías en su palabra, entonces es mejor terminar la relación.

Frase del día: "Cuando brotan esperanzas, el corazón se aprovecha y empieza a actuar por su cuenta" - Haruki Murakami