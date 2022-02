¿Eres una persona sensible? El increíble test de personalidad que te lo indicará en segundos

Los test de personalidad son una tendencia mundial y se han vuelto virales en redes. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos asombrosos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Esta manía comenzó cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionaban de manera diferente. De este modo se comprendió que la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de este hallazgo, entonces, surgieron numerosas pruebas que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estos test que circulan en redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Te animas a conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Pruébate! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas ¡No hagas trampa! Los resultados te sorprenderán.

Test de personalidad.

Elefantes: sobresales por ser una persona tranquila y serena. Tienes tus objetivos muy claros en la vida y trabajas incansablemente por ellos. Dispones de una gran sabiduría que disfrutas compartirla con todos para poder ayudar, sin esperar nada a cambio. Eres muy humilde y modesto, no te gusta presumir tus saberes y capacidades. Eres una persona empática y amable con quienes se cruzan en tu vida. A todos les da gusto estar cerca de ti. No discutes por asuntos que no valen la pena.

Corazón: te caracterizas por ser una persona de mente muy abierta. Te gusta dejarte sorprender con lo que la vida te presenta en vez de ir generando falsas ilusiones con las cosas. No eres alguien rencoroso por lo que sueles perdonar con facilidad a quienes te lastimaron. Huyes de los sitios que te impiden crecer y escapas de la gente negativa. Intentas siempre encontrarle el lado positivo a todo y tu familia ocupa el primer puesto en tu vida.