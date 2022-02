Spider-Man señalando a otro Spider-Man: La historia detrás del meme y cómo se volvió realidad

Sin duda uno de los grandes sueños de los fans de Spider-Man era ver compartiendo la pantalla a los tres actores que han dado vda al superhéroe arácnido en los últimos 20 años. Y se cumplió gracias a Jon Watts, quien logró reunir en diciembre pasado a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la ya considera épica película Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man es uno de los héroes de los cómics más populares y queridos en todo el mundo, por ello se habían depositado en esta cinta todas las expectativas posibles. Incluso había dudas y el miedo latente de una decepción si no salían los tres Peter Parker, pero afortunadamente eso no pasó.

Una vez que los tres queridos actores aparecieron juntos con el objetivo de curar a los villanos de cada uno de sus universos, los fans esperaban que en algún momento recrearan la icónica escena de la serie animada donde Spider-Man señala a otro Spider-Man.

Y aunque los tres Spidey interactuaron mucho en la película y casi nos regalan la escena soñada cuando están preparando el "suero", el meme no se repitió a la perfección. Sin embargo, Sony y Marvel Studios no iban a dejar a los fanáticos con las ganas y para el anuncio del lanzamiento de Spider-Man: No Way Home en plataformas digitales, el cual será el 24 de marzo, Tobey, Andrew y Tom recrearon la imagen.

La escena del meme recreada por los tres Spider-Man. Foto: FB Sony Pictures Video Latam

¿De dónde viene este divertido meme?

El meme de Spider-Man señalando a otro Spider-Man sin duda es uno de los más populares y generalmente se utiliza cuando dos cosas, personas o situaciones que te pintan como distintas en realidad son lo mismo o se parecen demasiado. Y aunque la imagen se hizo viral en 2017 -según la enciclopedia Knowyourmeme-, muchos se sorprenderán al saber que tiene su origen en los años 60.

En 1967, en Estados Unidos salió al aire la serie animada Spider-Man, y se trató de la primera adaptación de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko. El capítulo de donde proviene el meme se llama "Doble identidad" y muestra al superhéroe arácnido tratando de atrapar a un delincuente que se parece mucho a Peter Parker.

El hombre se llama Charles Cameo, y se hace pasar por otras personas para hurtar cosas. En ese episodio, el ladrón roba un importante manuscrito y Spidey quiere detenerlo, sin embargo, entre sus planes se interpone un guardaespaldas llamado Brutus. Esta noticia llega a oídos del Daily Bugle y su editor, J. Jonah Jameson quiere demostrar que el rufián es el arácnido, por lo que coloca una trampa junto con la policía.

Cuando el falso Spider-Man llega a una bodega, Jameson le dice a uno de los policías que ese es el delincuente pero el uniformado decide esperar y es entonces cuando Brutus, uniformado como policía, sale con el manuscrito y Spidey le dice que lo guarde en una camioneta.

Sin embargo, en ese preciso momento llega el verdadero Spider-Man y lo confronta diciendo "¡ese hombre es un impostor", pero el falso Spider-Man revira. Mientras ambos se acusan de ser el farsante, se señalan y es precisamente en esa escena donde los usuarios de redes sociales vieron un potencial meme.

Después ambos Spider-Man deciden poner a prueba sus poderes para ver quien es el impostor, pero resulta que Cameo copió muy bien las habilidades del superhéroe. Sin embargo, al final se descubre quien es el falso Spider-Man y todo vuelve a la normalidad.

SIGUE LEYENDO:

¿Habrá una película de Spider-Man con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland de inicio a fin?