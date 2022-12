"Adiós, popó": así se despidió una joven de su ex suegra que no la quería

La relación entre suegras y nueras siempre ha estado en el punto de mira. Aunque existen muchas suegras y nueras que tienen un vínculo de madre y hija, no siempre es el caso, ya que algunas mujeres son recelosas cuando se trata de las parejas de sus hijos. Cansada de convivir con una suegra tóxica, una joven tiktoker decidió enviar un contundente mensaje a la madre de quien durante mucho tiempo fue su pareja.

A través de un video publicado en la plataforma social china, donde usualmente se hacen populares clips de belleza, entretenimiento, diversión e historias, una internauta relató que terminó con quien había sido su pareja por mucho tiempo y aprovechó la ocasión para despedirse de su ex suegra, una mujer que aparentemente nunca la trató con amabilidad y cariño.

La mujer compartió capturas de pantalla de la conversación con su ex suegra. Foto: captura de pantalla

Durante la grabación, la tiktoker colocó una fotografía de quien fuera su suegra e insertó un divertido audio para despedirse de la mujer. En el clip se escucha una nota de voz que la mamá de su ex pareja le envió a la internauta; ahí, se aprecia que la madre del hombre no tenía ningún tipo de estima por la joven, ya que se refiere a ella con insultos.

La internauta compartió que su ex suegra se refería a ella con sobrenombres groseros y que, en varias ocasiones, le había dicho que "no se quedaría con su hijo". Ante lo dicho por la madre de su ex pareja, la joven optó por responder con una divertida frase: "Adiós, popó", la cual es popular gracias a que era el diálogo de una muñeca viral de Mattel en los años 2000.

La joven mandó un divertido mensaje ante las amenazas e insultos de la madre de su ex pareja. Foto: captura de pantalla.

Rápidamente cientos de internautas reaccionaron al video de la mujer y comentaron que se alegraban de que ya no tendría que convivir con su ex suegra. Otras internautas aprovecharon para relatar sobre su relación con suegras tóxicas, las cuales les han hecho la vida imposible.

