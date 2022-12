Ella es Camila, la hija de Raúl "El Negro" Araiza que triunfa en el modelaje y fotografía

Unos de los conductores más seguidos en la televisión mexicana es Raúl “El Negro” Araiza quien además de tener varías facetas en dentro de la farándula, también destaca por ser un papá muy orgulloso de una hija que destaca dentro del mundo del modelaje y la fotografía, su nombre es Camila Araiza.

“En busca de todas la maneras posibles de sentir”

La hija mayor del conductor cuenta con 26 años de edad y se presenta con el colectivo “Piel Canela” como “facilitadora de procesos con cacao y movimiento consiente”. Además en sus redes sociales se describe como una persona “en busca de todas la maneras posibles de sentir”. También, en su cuenta de Instagram exhibe sus proyectos hechos en fotografía, donde alcanza los más de 144 mil seguidores.

Camila no solo se conforma con la fotografía y el modelaje, también he hecho incursiones en la actuación, como fue su papel en cortometraje “Almas Fugaces”. Sin embargo, la hija la mayor del “Negro Araiza”, de acuerdo con diversas fuentes, de pequeña por decisión de sus padres estuvo alejada del ojo público, pero recientemente ha destacado en el medio de la farándula por méritos propios.

Camila Araiza se dice "facilitadora de procesos". | Foto: Instagram @camilaaraiza

Pese a que Camila se ha destacado, no vende nada de su trabajo en sus redes sociales, de igual forma las fotografías sensuales no son una constante en sus perfiles de redes sociales. Algunos medios señalan que sus publicaciones “son auténticas y revelan una chica interesante, enamorada y conectada con la vida, a su vez que refleja a una mujer dando los primeros pasos de la adultez”.

El amor a su novia

En el marco del Mes del Orgullo LGBTTTIQA+, Camila Araizase declaró como una persona pansexual y presentó a su novia. Tras la noticia, mucho de los fans de ella y el conductor de "Hoy" se preguntan quién es su pareja, la cual se desenvuelve como modelo, lucha contra alopecia y los estereotipos de belleza.

En esa ocasión, Camila compartió unas fotos de la Marcha LGBT+ en la Ciudad de México, y en la descripción del post la hija del actor reflexionó sobre que no le gusta "encasillarse" y reveló que actualmente se encuentra en una relación con una mujer. En las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, aparece junto a su pareja y la bandera pansexual.

