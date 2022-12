VIDEO | Una niña pidió un Barbie y recibió un gel antibacterial como regalo

La Navidad es una época del año esperada para millones de niñas y niños, quienes esperan con ilusión la llegada de Santa Claus, un personaje que se encarga de repartir juguetes a los y las pequeñas. No obstante, las cosas no siempre salen conforme a lo planeado y cuando los menores no reciben los obsequios anhelados tienen a reaccionar de una mala manera: llorando, enojados o frustrados, hecho que parece entretener a los padres de familia, quienes graban el momento y posteriormente lo comparten en redes sociales como la plataforma de TikTok, donde usualmente se posicionan favorablemente los clips de comedias y bromas.

Tal es el caso de una familia que decidió jugarle una broma a una niña y en lugar de los regalos de Santa Claus le dieron una terrible sorpresa. El video de lo sucedido fue compartido por la usuaria de TikTok @paleriaidk quien documentó la reacción de una menor cuando Papá Noel no le trajo los regalos que pidió. En el clip se observa a toda una familia reunida en torno a una mesa cuando comienzan a decirle a la pequeña que abra una caja donde presuntamente estaría su regalo, pero al abrirlo se lleva una gran decepción.

La menor esperaba recibir una Barbie. Foto: @paleriaidk

Cuando la menor abrió la caja descubrió que en su interior, cubierto con trozos de papel, se encontraba nada más y nada menos que una botella de gel antibacterial. Inmediatamente la niña hizo una mueca de desagrado y se soltó en llanto frente a sus familiares que se encontraban documentando la broma. En unos cuantos segundos se puede observar a la menor cubriendo su rostro mientras las lagrimas le salen de los ojos y sus seres queridos se ríen a carcajadas de su reacción.

"Era de broma", se escucha decir a uno de los familiares de la pequeña que intentaba consolarla. De igual manera, una mujer que se encontraba cerca de ella le explica que se trata de un "juego". Posteriormente en otro de los clips compartidos, la familia de la menor explica que ella sabía que se trataba de una broma, ya que todas las personas que se encontraban en la reunión abrieron regalos falsos.

La menor quedó decepcionada al ver su regalo. Foto: @paleriaidk

Pese a las explicaciones de los familiares, decenas de internautas criticaron a los padres de la niña por jugarle una broma "pesada". “En serio creen que es gracioso?? Que coraje las risas de la gente”, “así inicia la toxicidad de las personas” y “los años de terapia que eso le va a costar a los padres”, fueron algunos de los cometarios que recabó el polémico video que ha dividido la opinión de los internautas.



