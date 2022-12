VIDEO | Esperaba que Santa Claus le regalara un Nintendo y recibió carbón: la épica reacción se hizo viral

Las celebraciones navideñas son la época del año preferida para millones de adultos y menores, quienes acostumbren reunirse para realizar posadas, cenas, intercambios de regalos y esperar juntos la llegada de Santa Claus, un personaje que reparte obsequios a niños y niñas de todo el mundo. No obstante, las personas no siempre obtienen lo que desean en Navidad y en ocasiones obtienen todo lo contrario; como el caso de unos pequeños que encontraron una bolsa de carbón junto al árbol, en lugar de juguetes que había pedido a Papá Noel.

Así es, está navidad padres de familia aprovecharon para jugarle una broma a sus hijos y dejarles carbón en lugar de juguetes, las reacciones de los pequeños no se hicieron esperar y algunos incluso rompieron en llanto al no recibir sus obsequios. Pese a que fueron muchos los niños los que recibieron carbón, hubo una reacción en particular que causó conmoción y ternura a millones de usuarios de la plataforma china TikTok.

El infante esperaba encontrar un videojuego dentro de la caja. Foto: Captura de pantalla.

El suceso fue compartido por una cuenta identificada como @amaliagarciatorre5; en el clip se puede apreciar como el menor comienza a desenvolver su regalo con la esperanza de que sea la Nintendo Switch, pero al descubrir que dentro de la caja había carbón reaccionó de una forma épica y con una frase que hizo reír a más de una persona: “Ah, Santa. Me hiciste la misma”, gritó el niño al descubrir el obsequio que supuestamente le había dejado Santa Claus.

Posteriormente, el infante tomó lo sucedido con humor y agradeció el regalo a Papá Noel, ya que con el carbón que recibió podría organizar una carne asada con sus amigos. “¡Que bueno para la carnita asada!”, se escucha decir al niño en el video. Rápidamente, la grabación consiguió más de 700 mil reproducciones, además cuenta con más de 80 mil "me gusta".

Su reacción sorprendió a sus familiares y a miles de internautas. Foto: Captura de pantalla.

Internautas reaccionaron al video y comentaron que el pequeño tomó la situación de la mejor manera posible. "El no mira obstáculos el mira ganancias. Buen empresario", "Quedó feliz el niño con su regalo", "Me acuerdo que una vez pedí dos bolsas de carbón para la carne asada" y "Hasta que veo a un niño satisfecho con su regalo", fueron los comentarios que recibió la publicación en TikTok.

