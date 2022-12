VIDEO | Como si cobrara vida: piñata “Grinch” termina en llamas y arruina posada

En Navidad es usual que algunas personas celebren con comida, postres y piñatas, las cuales no siempre son una buena opción, como lo demostró un video que circula en redes sociales, donde se observa cómo la diversión terminó mal luego de que el objeto ardiera en llamas ante el asombro de quienes se encontraban presentes en el lugar. Los hechos originalmente fueron compartidos en la plataforma china TikTok, sin embargo horas más tarde comenzaron a circular en Facebook, Twitter e Instagram.

Aparentemente, la situación se presentó durante una posada que se estaba celebrando en el país, la cual quedó arruinada luego de que la piñata se incendió antes de que los y las niñas pudieran disfrutar de los dulces que contenía en su interior, los cuales se quemaron por completo tras los hechos. Actualmente, el incidente cuenta con más de seis millones de reproducciones y ha obtenido cerca de medio millón de "me gusta".

Menores se encontraban rompíendo la piñata cuando ocurrieron los hechos. Foto: Captura de pantalla

En el video se observa a un niño golpear la piñata que tenía la cara del popular personaje del Grinch, un referente cuando se trata de la época navideña. No obstante, cerca de donde los menores están rompiendo la piñata hay un fuego, el cual logra alcanzar la piñata y esta se comienza a quemar ante el asombro y gritos de los menores, quienes aparecen en el clip luciendo asustados.

La situación no se quedó ahí, ya que segundos después un hombre, tratando de apagar el incendio, se acercó al objeto y le lanzó una botella de cerveza. El video de inmediato empezó a ser cuestionado por los usuarios; en primer lugar los internautas señalaron que la piñata no debió estar cerca del fuego y en segundo punto comentaron que arrojar alcohol al fuego no fue la mejor idea.

La piñata comenzó a incendiarse tras chocar con una fogata. Foto: captura de pantalla.

De acuerdo con la cuenta que compartió el video, el incidente no pasó a mayores y únicamente dejo a los niños sin dulces de la piñata. Algunas personas tomaron con humor lo sucedido y bromearon con los hechos: "El señor no entró a la clase de química", "El de la cerveza yo salvare la piñata jajaja", "El de la cerveza: si se va a quemar que se queme bien" y "El de la cerveza apaga el fuego con gasolina", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

