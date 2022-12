Navidad al desnudo: familia cenó e intercambió regalos sin ropa

La época navideña es ideal para reunirse con familiares y amigos. En México, decenas de habitantes organizan las tradicionales posadas y cenas de Navidad; no obstante, cada país tiene sus propias costumbres y hay personas que las llevan al extremo, como el caso de una familia británica, la cual acostumbra pasar estas fechas completamente desnudos, sin utilizar ningún tipo de prenda que pueda cubrir sus cuerpos.

Aunque en México miles de personas se visten elegantes y se arreglan para la tradicional cena navideña, una pareja británica ha resaltado por hacer completamente lo opuesto y celebrar las festividades sin utilizar prendas de vestir. El caso fue comentado por Simon Berriman, quien aseveró que él y su pareja festejan Navidad desnudos: “algunas personas nos miran como si estuviéramos completamente enojados, especialmente cuando se enteran de que celebramos la Navidad, pero lo importante es aceptar tu cuerpo y que todos se sientan cómodos”.

La familia se sienta a la mesa a cenar sin ropa. Foto: especial.

De acuerdo con el hombre, otros miembros de la familia se han unido a sus costumbres y respetan su inusual forma de celebrar Navidad. La pareja británica aseveró que durante la cena acostumbran recibir a sus allegados sin ropa y así se sientan a la mesa. “Mi hija adolescente y mi mamá aceptan totalmente nuestro estilo de vida, y realmente no lo piensan dos veces cuando abrimos la puerta en todo nuestro esplendor”, comentó, por su parte, Helen Berriman.

La pareja detalló que aunque no es usual su forma de celebrar el estar desnudos funciona para ellos y así realizan todas las actividades típicas de la celebración, como el intercambio de regalos, brindis y juegos. “No es la configuración de la mayoría de la gente, pero funciona para nosotros. Intercambiaremos regalos, jugaremos algunos juegos de fiesta y levantaremos una copa, solo es un día de Navidad completamente normal. Es solo que Simon y yo no llevaremos ropa puesta”, añadió Helen Berriman.

La hija y la madre de la mujer aceptan que ande desnuda en Navidad. Foto: especial.

Según Helen al principio le costó trabajo desnudarse por temor a lo que opinaría su hija y su madre. “Me preocupaba si le molestaba a mi hija, pero cuando le pregunté, dijo que realmente no le molestaba en absoluto”, explicó. Agregó que empezó con esta costumbre cuando descubrió que su esposo lo hacía habitualmente. “Me di cuenta de que Simon trabajaba desnudo desde casa y luego comenzó a estar desnudo en el jardín trasero, a la vista de los vecinos. Estaba mortificada, pero luego me di cuenta de que realmente no les importaba”.

En una reunión con sus amigos y pareja Helen tomó la decisión de desnudarse y a raíz de ese evento instauró la practica de andar sin ropa en celebraciones como navidad: “Mientras tomaba una taza de té con todos, estaba muy relajada y me di cuenta de que eran personas normales y encantadoras”, afirmó. “Decidí quitarme el vestido también y, sorprendentemente, no pasó nada malo", finalizó la mujer.

