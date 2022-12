VIDEO | El mejor regalo: construyó una humilde casita de muñecas para su hija y su reacción se hizo viral

Una mujer se hizo viral en redes sociales por un noble acto de amor que hizo con una de sus hijas. La madre de familia cumplió el sueño de navidad de la menor y le regaló una casita de juguete, pero fue un obsequio que acaparó la atención de millones de internautas, ya que fue creado con sus propias manos y con elementos que tenía a su alcance como madera y cartón, hecho que conmovió a miles de personas en las plataformas digitales.

De acuerdo con la mujer, quien comentó que es originaria de Chile, su hija es una pequeña niña de 6 años de edad, quien para navidad le había pedido a Santa Claus una casita para jugar con sus muñecas. La madre de familia, identificada como Paola del Valle en redes sociales, detalló que no tenía dinero para comprar los juguetes que habían pedido sus pequeños retoños, no obstante se las ingenió para construir los obsequios que la menor quería.

Los hermanos de la pequeña también colaboraron para darle el regalo.

Con elementos como madera y cartón, la madre de familia construyó toda una casita de juguete, con todo y muebles. La mujer fabricó la estructura con palos y maderas; mientras que en su interior tenía microondas, cama, una cocina y un refrigerador de cartón, entre otros muebles que Paola del Valle fabricó para su pequeña hija. La creación fue compartida en TikTok y rápidamente se hizo viral en Chile.

En el clip, compartido en redes sociales, se aprecia cómo la madre le muestra el regalo sorpresa a su hija, una pequeña llamada Elisa, a la condujeron con los ojos tapados hasta su obsequio. Cuando la menor vio el increíble regalo que su madre construyó para ella mostró una enorme sonrisa y de inmediato agradeció a su madre por el detalle. “Muchas gracias, mamá”, comentó. Por su parte, la madre reaccionó ante las miles de visitas afirmando que quería agradecer por las buenas vibras que le estaban enviando en su publicación. “Queremos dar las gracias a las personas que nos han tirado buenas vibras y que se han contactado por interno. Muchas gracias por todo”.

Internautas comenzaron a difundir el video rápidamente. Foto: Captura de pantalla.

Posteriormente, en otro comentario la mujer aseguró que no tenía intención de lucrar con la felicidad de sus hijos: “Hola a todos, quiero hacer una aclaración respecto al video que subí de mi hija. No lo subí con la intención de que lo viera tanta gente. Lo subí como un video más de los que hemos subido en TikTok; quise compartirlo porque yo tenía un nudo en la garganta cuando vi la emoción de ella. Yo solo quise compartirlo. He borrado mucho de los comentarios que hacen críticas”. Paola afirmó que “se ven palos y cosas así cuando entregamos la casita, porque estábamos recién terminando de hacerla. Mi hijos querían solamente entregarle la casita a su hermana. Luego terminamos de limpiar el patio”.

Finalmente comentó que ella vive en un pueblo pequeño donde no hay oportunidades laborales. “Aquí toda la gente me conoce y sabe que, día a día, como mamá sola con mis hijos, salgo adelante. Tengo cuatro hijos de 13, 10, Elisa de 6 y el más chiquitito que tiene 4 añitos”, sentenció.

