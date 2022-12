Realizan intercambio navideño de caguamas y video arrasa en TikTok

La temporada de fiestas decembrinas es la mejor época para organizar intercambios de regalos entre amistades, familiares o compañeros de trabajo y una excelente oportunidad para mostrar la creatividad para elegir el tipo de obsequio que se va a entregar. Así lo demostró un TikToker quien en un video dio a conocer que participaría en un intercambio de caguamas y por lo cual regalaría la mejor.

En el clip la joven mostró cómo "intervino" el regalo que iba a entregar y lo transformó en uno de los personajes más originales: un soldadito de plomo. En la grabación detalló paso a paso cómo fue dando forma a la botella de cristal y la transformó en un a obra de arte. El resultado le mereció el reconocimiento de los internautas y el video ha sido un éxito en redes, ya que casi alcanza los 5 millones de reproducciones.

Así quedó decorada la caguama. FOTO: Especial

TikToker se "luce" al participar en original intercambio de caguamas

Las celebraciones de fin de año siguen generando grandes expectativas entre quienes esperan compartir algo con un ser querido o una persona especial, y para ello es común recurrir a la organización de intercambios de regalos, ya sea en Navidad, Año Nuevo o ambos, para alegrar el corazón de otras personas.

Para decorarlo el TikToker utilizó diversos materiales. FOTO: Especial

Y nada como regalar aquello que la otra persona valora y disfruta degustar como una caguama, así ocurrió con un TikToker que publicó un clip en el que mostró cómo arregló y dio forma de un famoso personaje animado a la caguama que pensaba entregar en el intercambio.

En el video se puede apreciar e proceso de decorado. FOTO: Especial

Decora caguama al estilo del "Cascanueces"

Fue el usuario Eder Doms (@ederdoms) quien decidió compartir la grabación del original intercambio que organizaron en su familia. En el clip se puede observar cómo realizó la "intervención" de la caguama que entregaría ya que decidió decorar el envase al estilo del "Cascanueces".

La caguama fue decorada como el "Cascanueces". FOTO: Especial

Para ello recurrió al uso de pintura en aerosol, fomi, una bola de unicel, entre otros materiales. "Así quedó la cascacaguama y soporten", se lee en el texto que acompañó al clip. El resultado dejó sorprendidos a los internautas, quienes no dudaron en reaccionar al video de TikTok:

“Obvio no me la tomaría, la dejaría por las próximas 30 navidades”; "Que padrísima!! me la tomo y guardo el envase" y “Yo quiero una. Te quedó increíble”, fueron solo algunos de los mensajes publicados en el video.

El resultado final fue sorprendente. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Cajero "regala" 150 mil pesos a abuelita debido a tremendo error y llora su desgracia en TikTok

Captan en TikTok a su puesto "Pie Grande" en Veracruz: "México es un lugar espeluznante"

Messi es el nuevo rey de Instagram, supera en likes a Dua Lipa y Beyoncé