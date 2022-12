Messi es el nuevo rey de Instagram, supera en likes a Dua Lipa y Beyoncé

Hasta para halar de celebridades en las redes sociales Lionel Messi ha impuesto un nuevo estándar tras acaparar los reflectores en la Gran Final del Mundial de Qatar 2022, ya que este destacado deportista y estrella mundial del balonpié no solo arrasó con su participación en el encuentro ante Francia del domingo pasado, en el que la selección Argentina superó en panaltis a la escuadra gala, también en Instagram en donde superó los 404 millones de seguidores.

Con esta cifra, el delantero argentino se convierte en uno de los personajes con mayor número de seguidores en la famosa red social, por encima de estrellas de la música como Beyoncé (287 millones), Selena Gomez (365) y Dua Lipa (87.5), o de empresarias e influencers como Kim Kardashian (336 millones), Kourtney Kardashian (206) y Khloe Kardashian (283). Además que este martes ha hecho historia al compartir la que se ha convertido en la fotografía con más "likes" en la historia de esta red social.

Se trata de una postal en donde se ve al número 10 de la selección de Argentina y reciente campeón del mundo portar en sus manos la tan codiciada copa mientras celebra ante los miles de aficionados reunidos en el estadio Lusail de Doha, el pasado domingo. Tan solo un par de días después de este histórico momento, Messi vuelve a hacer historia en internet al publicar la foto con más ‘Me Gusta’ de todos los tiempos en la plataforma de Meta, ya que hasta el mediodía de hoy superaba los 64 millones 374 mil.

"Aún no me la puedo creer" celebró Messi

Publicación que ha pasado a la historia al alcanzar el mayor número de "Me Gusta" en Instagram. FOTO: Especial

Lionel Messi compartió en Instagram una serie de fotografías con las cuales celebró el haber llevado a la selección nacional de Argentina a conseguir la tercera Copa del Mundo en su historia, durante el Mundial de Qatar 2022, luego de 36 años sin alcanzar el trofeo más codiciado del futbol, hay que recordar que la vez más reciente en que el país austral alcanzó esta proeza fue durante la justa deportiva de México 1986.

Messi celebra con la Copa del Mundo en sus manos. FOTO: Instagram

El astro del futbol argentino aseguró en su publicación de Instagram que aún no podía terminar de creer el logro conseguido y el efecto que esto tuvo en millones de aficionados y admiradores con que cuenta no solo en su país natal sino en todo el mundo: "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", escribió el futbolista de 35 años.

El delantero argentino ganó el Balón de Oro en Qatar 2022. FOTO: Instagram

Además, en su estado recordó y agradeció a todas aquellas personas que lo apoyaron en todo el trayecto que ha recorrido como futbolista hasta el día de alcanzar el anhelado triunfo, comenzando con su familia, quien desde las gradas primero, y más tarde a pie de cancha, celebraron junto a él:

El astro del futbol agradeció a todos aquellos que lo han apoyado en su trayectoria deportiva. FOTO: Instagram

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!", concluyó el mensaje de Messi.

