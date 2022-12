VIDEO | Un perrito puso en marcha el auto de su dueña y provocó accidente

En redes sociales se hizo popular un video donde un tierno perrito aparece provocando un accidente al tratar de "conducir" el automóvil de su dueña. Los hechos se difundieron en distintas plataformas digitales donde usualmente los internautas comparten grabaciones de belleza, mascotas, accidentes, consejos y más. No obstante, los clips que obtienen una mayor cantidad de "likes" son los que muestran a animales realizando un sin fin de actividades, incluso percances viales.

El video compartido en redes sociales, como TikTok, fue grabado por una cámara de seguridad y muestra el momento exacto en el que un tierno perrito chocó el coche de su dueña, hecho que llamó la atención a cientos de internautas; algunas personas tomaron lo sucedido con humor, mientras que otros culparon a los dueños de la mascota por no prestar la suficiente atención a su lomito y dejarlo acercarse al volante del auto.

La mujer escribió: "mi perro chocó mi carro". Foto: Captura de pantalla.

A lo largo de la grabación se observa al animalito tomar el volante mientras que su dueña está del otro extremo del coche sin poder detenerla marcha del vehículo. Momentos después, el animalito choca el carro contra otro que se encontraba estacionado en el lugar. “Mi perro chocó mi coche”, se lee en la descripción del video que fue publicado en redes sociales.

Tras el impacto entre ambos vehículos, una vecina de la mujer sale a ver qué sucedió y contrario a lo muchos pensarían, la mujer no se enojó y primero preguntó por el bienestar de la dueña del perrito. “¿Estás bien? No es el fin del mundo, cariño”, comentó la vecina que al parecer era la dueña del carro estacionado. En los comentarios de la grabación diversos usuarios se manifestaron en pro de la vecina que no se alteró al descubrir que su automóvil fue chocado.

El animalito tomó el volante y estampó el carro contra otro estacionado. Foto: Captura de pantalla.

"Que buena onda de la vecina al no quejarse de lo que pasó", "imaginen explicarle al del seguro que tu perro chocó tu auto", "le van a quitar la licencia de conducir a ese perrito", "cuando karen no se apura y tienes que llegar temprano a tu casa" y "tal vez enséñale a tu perro a conducir en un estacionamiento vacío primero en lugar de hacerlo directamente desde el camino", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

SIGUE LEYENDO

Mejor que en Argentina: así es como recibieron a la Selección de Marruecos tras su inspirador paso por Qatar 2022

VIDEO: impacta presentación de "Mazinger Z" en desfile navideño de Tlaxcala

VIDEO: argentinas que hicieron topless en Qatar pintaron sus senos para evadir las estrictas reglas