VIDEO | perrito se escapa de su casa y finge no conocer a su dueño en la calle

En redes sociales se hizo viral un divertido video donde el protagonista es un perrito que se escapa de su casa y finge no conocer a su dueño cuando se lo encuentra en la calle. Los hechos fueron compartidos por el usuario de TikTok Soy Cesar Geme quien documentó la divertida situación entre el lomito y su cuidador.

Hasta ahora el clip suma más de 21 millones de internautas y ha ganado miles de comentarios, donde los usuarios de la red social destacan el comportamiento del perrito y es que el animalito escapó de su casa cuando alguno de los familiares de Cesar dejó la puerta abierta; además, cuando su cuidador lo encontró en la calle, el perrito actuó como si no lo conociera y lo ignoró por completo con un divertido gesto.

El animalito caminó en dirección contraria a su dueño. Foto: captura de pantalla.

En el clip, que dura menos de un minuto, el dueño de Dorito, como se llama el perrito, explica que él salió a la calle a realizar algunas compras cuando de repente se encontró a su mascota paseando por las esquinas; rápidamente su cuidador trató de hablarle para poder regresarlo a la vivienda, sin embargo el perrito "se hizo el loco" y "fingió" no conocerlo, por lo que se volteó y dio unos pasos en dirección contraria a su dueño.

Ante la actuación de su mascota el joven soltó unas carcajadas. Posteriormente, Dorito volteó a verlo y regresó al lugar donde se encontraba su dueño para recibir caricias de su parte. Internautas tomaron con humor la situación y no dudaron en comentar lo chistoso que les pareció lo ocurrido con el perrito y su cuidador.

Ante la actuación de su mascota el joven soltó unas carcajadas. Foto: captura de pantalla.

"El perrito tipo 'yo no habló con desconocidos en la calle'", "el perrito aplico el 'ni te topo'", "al menos no se iría con el primero que le hablara" y "yo cuando me encuentro a conocidos en la calle", son algunos de los comentarios que obtuvo el video.

