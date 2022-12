Mejor que en Argentina: así es como recibieron a la Selección de Marruecos tras su inspirador paso por Qatar 2022

Las calles de Marruecos se pintaron de rojo ante la llegada de sus futbolistas tras su inspirador paso por el Mundial de Qatar 2022, donde hicieron historia al convertirse en la primera Selección africana o árabe en llegar a semifinales. Miles de aficionados dieron una bienvenida triunfal a los jugadores, quienes ocuparon el cuarto lugar de los 32 países participantes.

Marruecos fue derrotada en semifinales del Mundial en su encuentro con Francia donde el marcador quedó 2-0 y cayó 2-1 ante Croacia en el duelo por el tercer puesto. Su participación fue histórica debido a que hasta ahora las mejores actuaciones del continente en la Copa del Mundo eran los cuartos de final que alcanzaron Camerún en Italia de 1990, Senegal en Corea del Sur/Japón en 2002 y Ghana en Sudáfrica en 2010.

“El desempeño de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA de 2022 se recordará en los libros de historia como una de las campañas más emocionantes desde la creación de este torneo (…) El sueño de todo marroquí es ganar algo, especialmente porque Marruecos es un país donde la pasión por el fútbol es abrumadora”, dijo a The Associated Press Reda Ghazi retomado por la agencia AP, un joven de 27 años, quien es dueño de un café.

“Todavía no me cabe en la cabeza lo que ocurrió en este Mundial (...) El equipo ha fijado un estándar tan alto que ahora no estaremos contentos con nada que no sea ganar la próxima Copa Africana de Naciones”, relató Anour El Berkaoui, estudiante de 23 años.

Rey condecora a la Selección

La Selección se abrió paso entre aficionados que encendieron bengalas, agitaron banderas, bailaban al ritmo de los tambores y abarrotaron las plazas, avenidas y calles tanto en Rabat, la capital de Marruecos, como en los alrededores, todo mientras eran escoltados por la policía.

En el camino algunos de los hinchas marroquíes invadieron la autopista por la que circulaba el autobús de los jugadores, por lo que retrasaron su llegada al palacio real donde ya los esperaba el rey Mohamed VI, así como su hijo, el príncipe heredero Moulay Hassan.

El recibimiento por parte de Su Majestad el Rey de los jugadores acompañados de sus madres es un homenaje a esas mujeres marroquíes que se preocuparon por inculcar a sus hijos los valores del patriotismo, el sacrificio y la pertenencia nacional", subrayó MAP retomado por la agencia AFP.

Selección Marroquí es condecorada por el rey. Foto: AFP

