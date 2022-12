Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 13 de diciembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar para todos los que quieren saber qué les depara el destino, donde sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 13 de diciembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales; sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en el amor, suerte, dinero, familia y en la pasión, donde la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El mensaje del universo que esperabas ¡llegó hoy! Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de ARIES entre el 21 de marzo y el 20 de abril deberás aprender a decir que no y a buscar maneras de ser feliz. Cuidado con chismes de amistades las cuales te van a hacer pasar corajes, ya que te vas a creer lo que andarán diciendo e involucra a tu familia. Ten mucho cuidado con tus ahorros, no gastes en cuestiones que no necesitas porque vas a andar tronándote los dedos al finalizar el mes de diciembre.

Tendrás que meditar un poco más sobre tu estado de ánimo porque vienen días en los cuales estarás algo triste o decaído y no sabrás por qué razón. Aprende a no mendigar amor ni cariño y menos atención, no te expongas a que hagan de ti lo que les dé su gana, cuando te enamoras te pierdes demasiado y das todo por esa persona olvidándote de tus cuestiones personales. Cambios en la economía que te van a beneficiar mucho, debes de tener cuidado en que inviertes porque las cosas no podrían salirte como quieres o esperas.

Tauro

Para los TAURO, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, Si no te cuidas estarás subiendo de peso rápidamente recuerda que son tiempos y épocas difíciles. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Es momento de confiar y de agradecer, pero de salir adelante en esos sueños que han detenido tu camino y tu vida.

Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Cuidado con tratar de ser alguien que no eres con tal de complacer a alguien más. Viene un viaje y la opción de salir inclusive del país, haz lo que tengas que hacer para que encuentres la paz y la estabilidad que necesitas en tu vida.

Géminis

Para los GÉMINIS, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, se viene un cambio de domicilio o ciudad por cuestiones de trabajo y familiares. La vida te llenará de sorpresas, puesto que grandes planes se llevarán a cabo, el pasado comenzará a sanar y lograrás aprender esa lección que no te había quedado claro.

Cuidado con ir muy de prisa en tu vida, llévate las cosas con calma y disfrútalas. Es momento de pensar en ti antes que las demás personas y de buscar consolidar esos sueños que se habían quedado estancados por diversas razones. Amor con amor se paga así que no te pierdas en tu andar y devuelve lo que recibes. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Chismes de familia que se harán presentes en esta semana

Cáncer

Para CÁNCER, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, tu carácter y tu manera de vivir la vida te hará que enfrentes una situación algo difícil para que reacciones sobre lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Es preciso que no permitas abusos laborales, el que no habla Dios no lo oye, di lo que no te gusta y exige lo que necesitas y requieres.

Si tienes una relación cuida mucho la cuestión de celos, ya que podrías poner muy complicada la situación de la relación, no creas tanto en chismes ni hagas tormentas en vasos de agua por situaciones que no existen. Un familiar se va a enfermar y caerá en cama, pero no te preocupes, puesto que poco a poco saldrá adelante.

Leo

Para los LEO, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, se vienen días de reflexionar mucho y atender todos esos sueños y planes que por tu trabajo, tus estudios o la vida diaria, no has logrado cumplir. Mucha satisfacción y muchas ganas de salir a flote, una prueba se aproxima y familia se reencuentra. Cree en ti y te darás cuenta de lo que puedes lograr si te lo propones.

Que esta época de Navidad sea para agradecer y estar bien con las personas de tu familia y tus seres queridos. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades, puesto que has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado.

Virgo

Para los VIRGO, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, debes tener mucho cuidado con desear cosas que sabes que a la larga podrían perjudicarte, sueles atraer lo que deseas. Un cambio muy importante en tu vida te hará entender el porqué de muchas cosas, grandes cambios para tu vida y oportunidades de crecer en el área de los negocios. Los días pasan y no te decides en lo que quieres hacer para estar bien y ser feliz, aprovecha cada momento que te pone la vida y toma lo que te convenga si quieres crecer como persona y ser humano.

No te sientas intimidado por personas que buscarán amedrentarte o hacerte sentir mal por cuestiones que no deben de quitarte el sueño o preocuparte. Si tienes ya una relación ten cuidado con cuestiones familiares, ya que podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles. Deja que cada cosa tome su curso, no te adelantes en nada, debido a que las cosas no podrían salir como esperas, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos.

Libra

Para los LIBRA, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, se cae la noche porque se viene un rompimiento de relación en próximas fechas, podría ser en la relación de una amistad o familiares cercanos. Viene mucha reflexión y ganas de cambiar y comerte al mundo, vive y disfruta tu vida al máximo, no te arrepientas de nada, ya que gracias a eso estas donde estás ahora, se va el 2022 y deberás sentirte pleno y agradecido.

No te permitas quedarte a medias en lo que deseas, ve hacia la meta y que nadie te detenga. Muchas sorpresas y cambios que te beneficiarán, debido a que dentro de poco una entrada de dinero te vendrá perfecta para pagar ciertas deudas que tenías pendientes, no lo gastes en cuestiones que no necesitas. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo menso y después ya no encuentras la salida.

Escorpio

Para ESCORPIO, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Amor con amor se paga y olvido con olvido así que parte de ahí para darle a cada persona lo que merece tener en sus vidas. Si algo no lo ve tus ojos no existe, aprende a no hacerte ideas en lo que tiene que ver con tu relación en caso de tener una, porque va a ver personas que te van a querer poner en mal con tu pareja.

Una traición se hará presente y te dolerá demasiado, podrías deprimirte mucho en estos días, pero con el paso de los días entenderás muchas cuestiones. Vienen muchas personas nuevas a tu vida las cuales te enseñarán a valorar quién eres y lo que tienes. Si ya tienes a alguien a tu lado cuestiones de celos y de infidelidad se harán presentes, la monotonía podría hacer que esa relación termine en cualquier momento.

Sagitario

Para los SAGITARIO, el signo que dominarán gran parte de diciembre nacieron entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, deberás amarte más, mírate en el espejo y enamórate, no pretendas que llegue el amor si aún no has aprendido a querer. Hoy marte sacúdete la rutina y comienza a pensar en todo eso que quieres y deseas para ser feliz, no es momento de caer en las mismas cuestiones de siempre y menos si tienes las oportunidades que se necesitan para mejorar.

Muchos cambios en tu vida que te beneficiarán, inclusive el inicio de una relación en caso de estar soltero. Cree y confía más en tu ser y tu persona pues puedes lograr un negocio bastante bueno que te va a dejar excelentes ganancias. Infidelidad en amistad, te enteras de cómo le hicieron de chivo los tamales.

Capricornio

Para los CAPRICORNIO, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, ha pasado por momentos muy difíciles, pero has salido a flote y más fuerte que nunca, la vida se traducirá en esos momentos que te dejaron sin aliento, disfrútalos y guárdalos en tu memoria. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos. No dejes de perder más oportunidades, aprovecha cada regalo que te brinda la vida para mejorar en esos aspectos que te incomodan de ti.

El dinero no lo es todo, pero como ayuda, aprende a ahorrar más, ya que podrías entrar en una racha inestable económicamente. Llega a ti una llamada o mensaje de whatsapp en estos días de quien menos esperas. Si estás soltero o soltera muchas posibilidades de encontrar a una persona que te mueva el piso, será mediante una amistad, conócela más y lleva todo a su paso, no te desesperes ni forses las cosas.

Acuario

Para los ACUARIO, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no dejes que otras personas te hagan daño o afecten tu entorno, debes comenzar a quitar de tu vida todo eso que te daña o causa conflicto. Debes aprender a cuidar mucho tu autoestima, a darte cuenta de que nadie merece pasarse de listo contigo, tienes el poder de hacer lo que quieras y ser feliz a tu manera sin tener que dar explicación a ninguna persona.

Viene un viaje muy perro que comenzarás a armar con amistades. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete en próximos días traz.

Piscis

Para los PISCIS, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, grandes momentos con tu pareja vienen en camino, podrían encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelaron, pero deberán de ser cuidadosos por las situaciones que se puedan presentar ante que termine el año. Hoy martes que sea un día de renovación y de muchos cambios, enfócate en todo eso que te hace feliz, estas en los últimos días del año y debes dirigirte a cuestiones que te llenen el alma y el corazón.

Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde llevas tú vida, algunas veces caes en cuestiones muy tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen y no a lo que tu corazón de indica, aprende a quererte y amarte o suficiente al punto de no necesitar de nadie. A medida que pasen los días comprenderás el porqué de tu situación actual, las cosas tienen una causa y efecto y lo importante siempre será que aprendas del golpe para que no te vuelva a pasar.

